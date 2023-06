Bye bye Juve: nel futuro c’è Simeone

Il campione della Juventus è pronto a dire addio al club bianconero: nel suo futuro c’è il trasferimento alla corte di Simeone.

Il mercato in casa Juventus è già iniziato. La squadra bianconera sta cominciando a lavorare sulla rifondazione totale, necessaria dopo una stagione come quella che si è appena conclusa. Una rifondazione che comincia con addii importanti da parte di chi ha dato poco o nulla alla causa bianconera in questa durissima annata.

Come Di Maria, che ha già salutato ufficialmente i tifosi sui social. Ma anche come un altro campione, pronto a salutare la Vecchia Signora per cercare conforto tra le braccia del Cholo Simeone.

Esclusi i ragazzi, i campioncini in erba, i giovani talenti che Allegri ha provato a lanciare in questa stagione burrascosa, tutti, o quasi, i nuovi volti bianconeri visti in campo quest’anno sono risultati molto deludenti. Se il mercato milanista è stato fallimentare, al punto da costare il posto a Maldini, non è stato molto migliore quello bianconero della scorsa estate.

Da Vlahovic nel gennaio 2022 ai vari Di Maria, Pogba, ma anche Bremer e in parte Kostic e Milik, tutti i big portati nella Vecchia Signora negli ultimi anni non sono riusciti a dimostrare il loro valore. Ed è per questo che il futuro di molti di loro sarà lontano da Torino, per cercare un rilancio ad alti livelli. E se qualcuno è tentato dalle lusinghe arabe, c’è chi punta a restare nel calcio più competitivo, e guarda con attenzione alla Spagna come prossima destinazione.

Simeone, occhi sulla Juventus: pronto un super colpo per l’Atlético

Tra i tanti campioni deludenti arrivati in bianconero in questa stagione, quello che forse ha reso meno di tutti, anche perché non frenato solo da problemi fisici, ma da difficoltà tecniche imbarazzanti per un calciatore con il suo curriculum e i suoi colpi, è Leandro Paredes. Dopo la stagione horror vissuta, la sua conferma in bianconero non è mai stata in discussione. E il suo è un addio di cui forse in pochi si doleranno dalle parti di Torino.

Il suo bilancio, alla fine, si è rivelato completamente deficitario: 25 presenze e un gol in Serie A, 4 presenze e un assist in Champions League, altre 6 presenze tra Europa League e Coppa Italia. Soprattutto, una serie imbarazzante di prestazioni scialbe, impalpabili e di basso livello. Nei match che ha giocato, l’argentino campione del mondo non ha inciso mai, o quasi mai, e anche per questo è risultato tra i peggiori calciatori in assoluto del campionato appena concluso.

Destinato a rientrare al PSG in queste settimane, difficilmente farà parte dei piani del nuovo corso parigino, a meno che il nuovo allenatore Nagelsmann non decida improvvisamente di rilanciarlo. Molto più probabile è invece che vada a cercare fortuna altrove, in qualche club in cui possa godere ancora di quella fiducia che ha evidentemente perso sia in Italia che in Francia. E la pista più calda al momento sembrerebbe quella spagnola, con l’Atlético del Cholo Simeone pronto ad accoglierlo per rilanciarlo completamente nel grande calcio.

Una scommessa importante, da parte dei Colchoneros. Una chance da non gettare per Paredes, forse arrivato all’ultimo bivio della sua carriera. Se non riuscirà a imporsi nella sua prossima avventura, infatti, è probabile che la sua vita professionale nel calcio di alto livello possa concludersi in maniera definitiva.