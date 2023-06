Megan Fox resta in intimo: coperta pochissimo

Megan Fox fa fuoco e fiamme via social coprendosi pochissimo: l’attrice statunitense resta in intimo ed i fan impazziscono.

Megan Fox è una delle attrici internazionali più famose ed amate degli ultimi anni e si è fatta apprezzare molto dal pubblico nel corso della sua carriera.

L’attrice statunitense ha sempre accecato tutti anche per la propria bellezza e nel 2008 e nel 2009 è riuscita a piazzarsi al primo posto delle donne più sexy del mondo secondo FHM. In una recente intervista per la copertina di Sports Illustrated Swimsuit Issue, tuttavia, la Fox ha dichiarato di soffrire di dismorfismo corporeo, rivelando di non aver mai amato quello che è il suo corpo neppure per una volta.

Un corpo, quello dell’attrice statunitense, che è sempre stato descritto come uno di quelli capaci di farti perdere completamente la testa e da lasciarti senza fiato. Nonostante soffra di questa malattia, Megan Fox continua a deliziare i fan via social tramite il suo profilo Instagram e nell’ultimo scatto ha voluto mettere a ferro e fuoco Instagram, con il post che ha fatto impazzire del tutto i fan.

Megan Fox bollente su Instagram: l’attrice si copre pochissimo

Divenuta famosa per l’interpretazione del personaggio di Mikaela Banes nei primi due film della saga Transformers, Megan Fox è riuscita ad acquisire sempre più popolarità nel corso degli anni. L’attrice statunitense si è sempre fatta apprezzare moltissimo sul grande schermo ed oltre alla sua immensa bravura, ciò che conquista i fan ogni volta che la vedono è la sua straripante bellezza. Tramite il suo profilo Instagram, la Fox delizia i suoi fan con scatti tanto unici quanto meravigliosi e nell’ultimo post ha deciso di farli impazzire completamente con una foto davvero bollente.

Nello scatto, infatti, si vede Megan Fox indossare unicamente un bikini nero molto provocante, con l’attrice statunitense che non ci pensa nemmeno a coprirsi, mostrando tutta la beltà del proprio corpo perfetto e tanto ammirato e la sua nuova acconciatura rossa. La foto ha mandato in fiamme il social ed i fan sono andati del tutto in visibilio per questo scatto che ha raccolto e sta raccogliendo un numero smisurato di like e non potrebbe essere altrimenti.

Oltre ai likes, sono tanti anche i commenti non solo di uomini, ma anche di donne che non possono non essere conquistate ed anche un po’ invidiose del corpo della Fox, con alcune che scrivono anche di essere innamorate dell’attrice statunitense. Insomma, la Fox ha fatto nuovamente scalpore ed i fan si augurano che presto possa regalare altri scatti bollenti.