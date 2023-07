Cacciato per aver trattato con l’Arabia Saudita: sarà il nuovo allenatore

Comunicato ufficiale dopo che l’allenatore di Champions League ha trattato con un club dell’Arabia Saudita.

Allenerà i campioni che all’interno del campionato stanno arrivando, ma al costo di salutare uno dei club di Champions League. La società ha preso la decisione di sollevarlo dall’incarico ancor prima che tutto diventasse ufficiale.

Con un comunicato ufficiale, infatti, la società che lo aveva scelto come allenatore per continuare il proprio ambitissimo progetto fatto di giovani interessanti pronti a mettere in mostra il potenziale tecnico, ha deciso di interrompere ogni rapporto. L’allenatore è stato cacciato, esonerandolo così dopo i rumors che lo hanno visto protagonista con uno dei club tra i più ricchi in Arabia Saudita.

Cacciato dal club, esonerato l’allenatore: il comunicato ufficiale

Un comunicato ufficiale all’interno del quale, una società tra i club di Champions League e spesso ricca di giovani talenti, è stato svelato il motivo del licenziamento.

Un esonero dovuto alle volontà dello stesso allenatore che, di recente, ha trattato con i club sauditi e questo pare non essere piaciuto alla società che ha disposto il suo licenziamento.

Ad esonerare Matthias Jaissle, giovanissimo allenatore tedesco, è il club della Red Bull, il Salisburgo. La società non avrebbe digerito le trattative in corso tra lui e un club arabo, per il suo approdo nella Saudi Pro League. Stesso approdo che arriverebbe adesso, con questo “via libera” che vive attraverso l’esonero, per allenare alcuni dei campioni che si sono trasferiti in Arabia Saudita.

Salisburgo, esonerato Jaissle: ecco dove allenerà

Il Salisburgo, come segue, ha scelto di esonerare Matthias Jaissle. Il tecnico, cacciato dal club della Red Bull “per aver esposto le sue volontà di allenare altrove”, come recita il comunicato. Stessa nota che segue con queste dichiarazioni da parte del Red Bull Salisburgo: “Il club ha sollevato dall’incarico l’allenatore Matthias Jaissle a causa del suo forte desiderio di allenare l’Al-Ahli, appena 48 ore prima dell’inizio della Bundesliga. Le trattative con il club saudita sono alle fasi finali, per questo, non sarà più il nostro allenatore. Contro l’Altach, sulla nostra gloriosa panchina, siederanno i vice-allenatori Florens Koch e Alexander Hauser. In bocca al lupo a loro”.

Al-Ahli, ecco il nuovo allenatore: sarà Jaissle

Sarà dunque Jaissle, in uscita a questo punto dal Salisburgo, il nuovo allenatore dell’Al-Ahli. Il club, appena promosso nella Saudi Pro League, ha già piazzato acquisti importantissimi per il proprio futuro. Mendy, Mahrez e Firmino sono i tre colpi dalla Premier League che il club ha già piazzato e saranno a disposizione di Jaissle che, nel giro di questi giorni, sarà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Al-Ahli.