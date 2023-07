Zaira Nara, il dettaglio è rovente: tutti fanno zoom

La meno famosa delle sorelle Nara si concede degli scatti piccanti dalle rocce dell’isola spagnola: fans impazziti

Come avere quasi 6 milioni di followers su Instagram ed essere fondamentalmente considerata da parecchi solo come la ‘sorella di Wanda‘. Effettivamente è un po’ curioso il destino di Zaira Nara, la bellissima conduttrice, nonchè personaggio televisivo, che condivide con la moglie di Mauro Icardi lo stesso cognome e un àmbito lavorativo tutto sommato equivalente.

A guardarla bene però, e non solo grazie alle apparizioni in TV o quant’altro, ma anche grazie ad un’attività social che si sta facendo via via più fervida, Zaira non avrebbe nulla da invidiare alla popolarissima sorella. Bellezza differente, non esplosiva come Wanda e soprattutto meno chiacchierata di lei in termini di evoluzioni e colpi di scena sulla sua vita privata, la 34enne argentina si sta prendendo la scena in questa bollente estate. Foriera di scatti e shooting che stanno letteralmente mandando in delirio i suoi tantissimi fans.

Già da diverso tempo in vacanza in quel di Ibiza – una meta estiva scelta anche da una certa Ivana Knoll, la bomba sexy per antonomasia di Qatar 2022 – la sudamericana si è letteralmente scatenata con foto che hanno messo in evidenza tutta la sua sensualità. Forse per troppo tempo sopita. O comunque soggetta all’inevitabile confronto con la prorompenza di Wanda, già protagonista di scatti che definire piccanti è dire poco.

Zaira Nara senza limiti: fans in delirio

Dopo ver documentato le sue sortite sulle spiagge dell’affascinante isola delle Baleari con foto che la ritraevano in succinti bikini e in pose più che ammalianti, Zaira torna a battere il tasto della sensualità anche attraverso foto apparentemente tranquille. Peccato – anzi, sarebbe il caso di dire ‘per fortuna’ – che ormai nei suoi shooting non manchi mai quel tocco di piccante. Quel particolare che catalizza l’attenzione dei tantissimi ammiratori che quotidianamente invadono il suo profilo Instagram con commenti di approvazione e like a non finire.

Eccola, la bella Zaira, evidentemente di ritorno dal mare, col costume ancora bagnato proprio all’altezza del lato A. La silhouette è degna delle modelle più ricercate sul mercato, l’addome evidenzia una forma fisica che ha sempre accompagnato la sua figura, ma l’attenzione dei fans è stata ovviamente catalizzata dall’acqua che bagna il top, tra l’altro in tinta coi pantaloni a zampa che sfoggia con invidiabile eleganza.

Cosa dire di Zaira? L’armonia delle forme e la freschezza di una bellezza genuina e tipicamente latina non si comprano certo al mercato…