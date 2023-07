Stefania Orlando da sogno in spiaggia, il dettaglio lascia tutti a bocca aperta

Ci sono donne nate per regalare sogni a occhi aperti. Una di queste è Stefania Orlando, sempre bellissima, da lasciare senza fiato gli uomini.

L’abbiamo ammirata per anni in Rai, prima nelle mattinate quotidiane tra attualità e svago, poi nei week end, in veste di co-conduttrice. Successivamente l’abbiamo vista protagonista del “gossip di casa nostra” per gli amori dolci e amari che hanno contraddistinto il suo percorso di donna.

Una è la certezza, però, quando si parla di lei, oltre al talento: una bellezza rara, sinonimo di eleganza e di classe, un fascino con pochi termini di paragone. Una Dea bionda dal corpo sinuoso, una sirena in costume che in questi giorni di calda estate italiana può solo ricordarci che Madre Natura si è dedicata a lei “anima e corpo”, si è messa insomma di impegno.

In costume da bagno, in una giornata infrasettimanale sul tanto amato litorale romano, Stefania ci appare nel massimo del suo splendore fisico. Corpo da urlo, mise sinuosa, seno da ventenne, vita strettissima, due gambe da paura, e quel viso angelico che ci fa letteralmente impazzire. Stefania Orlando, sorridente più che mai, “in versione bellezza al bagno” è irresistibile: l’ex consorte dell’attore Andrea Roncato manda letteralmente in tilt la rete. Doveroso ricordare il suo percorso televisivo, con qualche accenno alla sua non certo pacata vita privata.

Romana, classe 1966, guardandola fai davvero fatica a pensare che oggi abbia 56 anni, non ci credi. Il primo matrimonio è con l’eterno play boy Andrea Roncato. Si sposano nel 1997, le nozze durano appena due anni. Lei dirà sempre di lui che era assolutamente allergico ai legami. Oggi hanno recuperato un rapporto civile dopo anni di silenzio seguiti da accuse pesanti.

Stefania Orlando sirena in costume, manda in tilt la rete

A tenere banco, di recente, nel cuore del pubblico, la relazione, intensa, iniziata nel 2019 con il musicista Simone Gianlorenzi, quello che forse è stato il più grande amore della vita di Stefania, intenso, maturo, da batticuore vero. I due si sono conosciuti perché lui era il chitarrista della band della conduttrice, Gli Orlandi Furiosi. La coppia, che non ha avuto figli, si è separata nel settembre 2022.

Ragazza della buona borghesia romana, figlia di un magistrato, Stefania è indipendente e ribelle e a 18 anni va già a vivere da sola. Prima di intraprendere la carriera di modella, attrice e conduttrice, lavora come agente immobiliare. Tutti la ricordiamo per gli anni d’oro in Rai, accanto alla squadra de I Fatti Vostri (1997-2003), ma prima ancora era stata valletta nel programma di Canale 5 Sì o no?, condotto da Claudio Lippi. Era la metà degli anni 90, tempi lontanissimi, lei era al debutto assoluto.

Arriva poi l’occasione, stessa squadra, stessi autori, di Uno Mattina in Famiglia (2011-2020). Lei se la cava alla grande, affianca fior di professionisti come Fabrizio Frizzi, Giancarlo Magalli e Tiberio Timperi, diventa la signora della tv, entra nelle case degli italiani, è apprezzata e stimata da uomini e donne.

Non finisce qui la sua avventura nel piccolo schermo visto che arrivano Tale e Quale Show e il Grande Fratello Vip in cui mette a nudo talento canoro e vita privata. Stefania, Dea della Bellezza, se non ci fosse bisognerebbe inventarla.