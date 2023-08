Cagliari Inter: infortunio muscolare, condizioni e tempi recupero

Cagliari Inter finisce 0-2 per il club milanese che è riuscito ad ottenere la vittoria alla Sardegna Arena grazie alle reti di Dumfries e Lautaro Martinez. Si è registrato un infortunio tra i giocatori.

Il club nerazzurro è riuscito ad ottenere una vittoria importante per il proseguo della stagione. Battuta d’arresto per i padroni di casa che non hanno avuto modo di andare oltre a creare qualche occasione contro i nerazzurri.

Ora arrivano delle novità importanti che riguardano uno dei giocatori che è uscito dal campo per infortunio durante la partita tra Cagliari e Inter.

Infortunio Cagliari Inter: il giocatore esce dal campo

Notizie importanti che riguardano la stagione del Cagliari pronta a svoltare in vista del prossimo anno appena iniziato. Perché il club sardo vuole restare nella massima serie e spinge per ottenere la salvezza. Ci sono delle novità importanti che riguardano gli obiettivi fissati dalla società in vista del prossimo anno. Dopo un buon pareggio col Torino alla prima giornata, è arrivato un ko contro l’Inter alla seconda. Ma la brutta notizia arriva dall’infortunio di uno dei pilastri del Cagliari.

La società sarda ha fatto i conti con un ko che potrebbe costar caro in vista dei prossimi impegni. La società spinge per capire come andrà a finire in questi prossimi giorni, perché c’è un giocatore che si è infortunato e non sembra esserci aria positiva attorno a questa vicenda.

Si tratta di un infortunio muscolare che ha costretto il giocatore ad uscire anzitempo dal campo. Una situazione che dovrà ora essere presa in mano dallo staff medico e gestita come meglio può.

Cagliari: infortunio Pavoletti, le condizioni

Si è infortunato dopo poco più di 30 minuti Leonardo Pavoletti durante Cagliari Inter. Il giocatore si è accasciato sul terreno di gioco e ha chiesto l’intervento dello staff sanitario. Non c’è stato nulla da fare perché l’infortunio dell’attaccante è muscolare ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per fare spazio a Zito Luvumbo.

Ora bisognerà capire le condizioni e i tempi di recupero di Pavoletti con il Cagliari che quasi sicuramente sarà assente col Bologna la prossima e poi lavorerà per rientrare dopo la sosta Nazionali, quando si giocherà con l’Udinese.

Cagliari: Pavoletti fuori tra gli applausi

Bella la scena all’uscita dal campo di Pavoletti che ha abbandonato il terreno di gioco tra gli applausi di tutta la tifoseria del Cagliari. Il giocatore ora spinge per provare a rientrare il prima possibile in campo in vista dei prossimi impegni, ma non sarà facile ottenere l’ok dello staff medico in tempi brevi. Arriveranno presto delle decisioni importanti da parte del Cagliari.