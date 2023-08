No Inter e vola in Premier: si chiude a 30 milioni

Uno dei giocatori maggiormente accostati alla Beneamata nella sessione estiva di scambi volerà Oltremanica: 30 milioni sul piatto

Da quando, in un bel giorno di luglio, Marotta e l’Inter tutta hanno ‘scoperto’ il gioco segreto al quale stava lavorando Romelu Lukaku, la società nerazzurra ha iniziato a guardarsi intorno a caccia di un attaccante da inserire in rosa al posto del belga, sul quale si stava lavorando per un acquisto a titolo definitivo dal Chelsea.

Peccato che nel frattempo Big Rom, oggi vicinissimo alla Roma, stava trattando addirittura con la Juve, rivale storica dei meneghini nonché squadra nella quale il calciatore – parole sue ai tempi del Chelsea – non sarebbe mai e poi mai andato. Rimasta scoperta la casella della prima punta di peso da inserire a fianco dell’intoccabile Lautaro Martinez, l’Inter ha riaperto la caccia all’attaccante.

Tanti, tantissimi, i nomi accostati al reparto offensivo dei vicecampioni d’Europa. Da Gianluca Scamacca – che sembrava ormai preso, salvo poi subire il blitz vincente dell’Atalanta – ad Alvaro Morata, per finire col giovane Folarin Balogun dell’Arsenal, Marotta ha vagliato diversi profili prima di chiudere, a ridosso della prima di campionato, per Marko Arnautovic dal Bologna.

Via per 30 milioni: Beto sceglie la Premier League

Uno in particolare era stato addirittura offerto all’Inter, senza però trovare il giusto gradimento. Non tanto, o non solo, per una questione strettamente tecnica, quanto per un prezzo del cartellino ritenuto eccessivo. Proprio in chiusura di mercato quel calciatore è in procinto di trasferirsi addirittura in Premier League.

Indiscrezioni riportate dalla stampa inglese hanno riferito fin dall’inizio del weekend di un interesse sempre più vivo da parte dell’Everton nei confronti di Beto Betuncal, l’attaccante portoghese in forza all’Udinese. Con un valore di mercato pari a 25 milioni di euro, il sudamericano è stato uno dei profili caldeggiati dai vari operatori di mercato per rimpolpare il reparto offensivo dei nerazzurri.

La dirigenza dei Toffees è arrivata a presentare un’offerta da 30 milioni, che ha trovato il gradimento del club friulano, nonché dello stesso calciatore. Salvatosi per il rotto della cuffia da quella che sarebbe stata una drammatica retrocessione in Championship, il club della Merseyside è partito col piede sbagliato anche quest’anno.

Zero punti in tre partite è il magrissimo bottino in Premier dell’Everton, che ha bisogno di una scossa per non rivivere l’incubo di qualche mese fa. Beto può essere il profilo in grado di migliorare la produzione offensiva di una squadra che, dopo 270′ di gioco, non è ancora andata a segno in campionato.