Fiorentina: va in Francia, operazione last minute

Il calciomercato della Fiorentina può sbloccarsi in queste prossime ore con una nuova cessione, perché c’è un giocatore che sta per lasciare la Serie A per la Francia.

Il club viola dovrà guardare avanti e pensare alle prossime partite stagionali, decisive per portare avanti con soddisfazione la stagione per i propri colori e i tifosi. Adesso però c’è bisogno di chiudere tutte le operazioni di mercato.

Novità importanti in arrivo per quanto riguarda anche il mercato in uscita del club viola. Perché la società ha intenzione di chiudere il prima possibile tutte le situazioni che restano con un clima di incertezza.

Calciomercato Fiorentina: cessione in arrivo

Sono diversi i giocatori che rischiano di cambiare maglia nelle prossime ore, le ultime di calciomercato che possono cambiare e non poco il futuro anche degli stessi club. Ci sono aggiornamenti che riguardano il prossimo giocatore che può lasciare la Fiorentina visto che si è venuto a creare un forte interesse da parte di un altro club che vorrebbe provare a chiudere il prima possibile il suo acquisto.

La Fiorentina cerca di capire come si evolverà questa situazione che riguarda il futuro del giocatore viola che potrebbe essere messo sul mercato in uscita in vista di questi ultimi giorni. Ci sono delle vicende che riguardano il giocatore che potrebbe andar via e cambiare la situazione con la rosa di Vincenzo Italiano che sarà modificata probabilmente.

Tra i vari giocatori che sono stati messi nel mirino dalle altre squadre straniere ci sono Nico Gonzalez e Kouame in attacco che possono andar via dalla Fiorentina. Ma il club viola non ha nessun tipo di intenzione di lasciar partire l’argentino e per questo il secondo, invece, potrebbe essere in lista di sbarco. Bisognerà capire come andrà a finire in queste prossime ore.

Fiorentina: Kouame in uscita, c’è il Lille

In Francia diverse squadre stanno seguendo Christian Kouame della Fiorentina e sono il Clermont e ora anche il Lille che si muove seriamente per il giocatore ivoriano. A scriverlo sono i colleghi di francesi FootMercato che spiega come la società transalpina si sia fortemente interessata visto l’imminente addio di Mohamed Bayo.

L’attaccante guineano piace anche in Italia, soprattutto al Bologna, ma sembra che andrà via nelle ultime ore di mercato e che questo potrebbe quindi portare Kouame ad andare a giocare per il Lille.

Fiorentina: la scelta per sostituire Kouame

Non sembra che la Fiorentina possa sostituire Kouame se dovesse cederlo nelle ultime ore di mercato. Il club viola ritiene che la rosa sia all’altezza delle aspettative.