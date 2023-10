Serie A: l’infortunio è più grave del previsto, allenatore nei guai

Momento complicato per il club che vive una situazione di classifica già difficile in Serie A in queste ultime settimane e che possono portare alla svolta. Intanto, ora però il tecnico deve fare i conti con la situazione infortuni.

Sono diversi i giocatori di qualità che sono andati ko e che non stanno prendendo parte a questo inizio di stagione e ora anche altri si sono fermati. Questo vuole dire che saranno decisive le prossime settimane per capire come può sistemarsi questa situazione.

Arrivano aggiornamenti che riguardano il futuro dell’allenatore che potrebbe da un momento all’altro essere messo in discussione, è pur vero però che i giocatori non sono tutti a disposizione in questo momento difficile, anzi.

Cagliari: Ranieri parla degli infortunati

Claudio Ranieri in conferenza stampa in vista di Cagliari Roma ha parlato anche della situazione infortuni con Luvumbo e Lapadula che sono tra i migliori giocatori e non al meglio. Il primo ha accusato un problema muscolare nelle ultime partite e il secondo è fermo da inizio stagione e ancora non è chiaro quando tornerà.

“Luvumbo lo porterò in panchina. Mancosu è ancora in differenziato. Per Lapadula è ancora presto per rivederlo in campo. Non credo tornerà dopo la sosta”.