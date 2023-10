Serie A: lo stanno esonerando, il sostituto è già in viaggio

Importanti notizie che riguardano il calciomercato in Serie A e la situazione allenatori che si fa sempre più interessante. Perché un altro allenatore è pronto ad essere esonerato.

C’è la volontà da parte del club di provare qualcosa di nuovo per ottenere delle risposte sotto tanti punti di vista, in particolare quello dei risultati che stenta ad arrivare.

Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano il futuro dell’allenatore che è messo sulla graticola e potrebbe dunque essere messo alla poeta il prima possibile già in queste ore.

Esonero in Serie A: allenatore fatto fuori

E’ una giornata decisiva in Serie A quella dell’ottava giornata di campionato. Perché diversi allenatori sono a serio rischio esonero, ancor di più se si pensa che ci sarà poi la pausa delle Nazionali e quindi diverse società possono pensare di cambiare la guida tecnica per prendere nuovi allenatori che possano poi avere almeno due settimane circa di tempo per dare la propria impronta alla squadra che andranno ad allenare.

E’ il caso proprio di quello che accadrà quasi sicuramente ad uno degli allenatori di Serie A che verrà esonerato e fatto fuori con l’intenzione di provare ad ottenere sempre di più. Tutto questo accadrà in caso di risultato negativo nella prossima partita che si giocherà proprio in queste ore su un campo non facile.

Udinese: esonero Sottil, la scelta del sostituto

Pronto l’esonero per Andrea Sottil che rischia seriamente il posto in vista delle prossime ore. Il tecnico dell’Udinese giocherà la prossima partita di campionato dove potrebbe realmente finire così la sua avventura sulla panchina del club bianconero.

Al posto di Sottil ci sarebbe la scelta del sostituto che può essere l’ex Cioffi che accetterebbe di corsa di tornare ad allenare in Italia e farlo con il suo ex club dell’Udinese. Novità importanti però in arrivo per quanto riguarda il mercato allenatori.

Allenatore Udinese: Cioffi prono ad dire sì

Ci sono ancora maggiori conferme con le varie voci al momento riguardo quello che sarà l’esonero di Sottil dall’Udinese con il tecnico che dopo un anno importante lo scorso anno quest’anno si sta ritrovando in una situazione complicata e per questo motivo può tornare Cioffi.

L’esonero di Sottil si potrebbe seriamente portare al ritorno di Cioffi in panchina, un giovane tecnico che aveva semplicemente voglia di dare altor ancora al club.