Cagliari-Roma: si ferma un attaccante, lo stop sarà lungo

Il tecnico aveva annunciato i problemi, che sono stati confermati, sul titolarissimo che è fermo ai box per infortunio.

L’attaccante alza bandiera bianca e c’è preoccupazione all’interno dell’ambiente perché, con il momento difficile che sta vivendo la società, perdere la sua titolarità sarebbe molto grave in vista delle importanti sfide della squadra che ha bisogno di macinare punti da qui in avanti.

A breve arriva la sosta che può essere un toccasana. Ma non è detto che, dopo Cagliari-Roma e al rientro dalla sosta, il giocatore tornerà ad allenarsi con lo stesso allenatore. E, al contrario, toccherà capire anche quando rientrerà dopo l’infortunio, con i tempi di recupero che mandano in apprensione la società.

Cagliari-Roma, che tegola: si è fermato un attaccante

Si giocherà Cagliari-Roma nell’imminente week-end dopo le sfide che ci sono state in Europa, nelle quali è stata protagonista anche la Roma dell’ex Claudio Ranieri che la ritroverà a Cagliari, dopo il suo passato in Capitale

Alcune scelte di formazione saranno costrette, tant’è che un quotidiano italiano oggi ha riportato le ultime notizie dall’infermeria per il classe 2002 che rischia non solo di non esserci per Cagliari-Roma, ma che rischia di dover fare i conti con il problema che lo terrebbe fuori per un po’.

La situazione non è delle migliori a Cagliari, con Zito Luvumbo finito ai box a causa di un problema di natura muscolare. Quello che ad oggi sembrava essere un affaticamento, potrebbe essere qualcosa di più, tanto da non esserci probabilmente neppure con la Roma a causa dell’infortunio.

Cagliari, infortunio Zito Luvumbo: le condizioni

Sarebbe muscolare il problema che tiene fuori Zito Luvumbo, calciatore che per infortunio ha saltato anche l’ultimo match contro la Fiorentina. L’attaccante del Cagliari non ci sarà dunque molto probabilmente anche contro la Roma, ma tiene il fiato sospeso la Sardegna per le condizioni del calciatore che rischia di trovarsi fuori con uno stop lungo.

Secondo quanto riferito da L’Unione Sarda, Zito Luvumbo starebbe lavorando al centro sportivo di Cagliari per cercare di farsi trovare quantomeno pronto per la sfida contro la Roma, riuscendo a strappare una convocazione che però, ad oggi, rischia di non arrivare.

Con Zito Luvumbo non al 100%, Claudio Ranieri non lo rischierà. Conterà praticamente un ultimo summit con lo staff medico, da parte dello staff tecnico, per decidere cosa fare con la lista dei convocati.

Ultime sull’infortunio di Zito Luvumbo: quando torna?

Potrebbe saltare la sfida con la Roma, ma poi toccherà capire qual è l’entità dell’infortunio. Lesioni si sono escluse, ma tocca capire perché l’attaccante dei sardi continua a non essere al meglio, dopo il fastidio muscolare che gli ha impedito di giocare l’ultima sfida dei sardi, contro la Fiorentina. Zito Luvumbo in ogni caso, spera il Cagliari, tornerebbe al rientro dalla sosta. Ma lo stop rischia di essere lungo.