Calciomercato, riecco Insigne in Serie A: destinazione a sorpresa

Niente ritorno al Napoli, club che veste la maglia scudettata che Lorenzo Insigne ha sognato per tutta la carriera.

Il calciatore ex Napoli e che ha perso la Nazionale da diverso tempo – con Spalletti potrebbe ritrovarla – vuole a tutti i costi tornare in Italia, per giocare di nuovo in Serie A.

Una scelta di vita quella che lo ha portato a Toronto, lì dove potrebbe continuare a vivere la sua famiglia, ma le cose in Canada – sportivamente parlando – non stanno andando benissimo. La lite coi tifosi sugli spalti è lo specchio di quanto in campo non riesce a dare al suo Toronto, con Bernardeschi che pure sta valutando il suo futuro. Insigne potrebbe tornare in Serie A, non al Napoli, ma con una destinazione a sorpresa.

Calciomercato, riecco Insigne in Serie A: la destinazione

La destinazione potrebbe essere a sorpresa per Lorenzo Insigne, calciatore che avrebbe terminato la sua esperienza oltreoceano con la maglia del Toronto.

Dopo l’avventura durata un anno e mezzo circa, Insigne potrebbe tornare a casa sua, ma non al Napoli perché lì le porte sembrano chiuse per l’ex 24 azzurro. C’è chi in Italia gli darebbe un posto importante, giocando pure la Champions League facendolo da quasi titolare perché, secondo quanto riferito da Il Messaggero, l’ex Napoli si sarebbe proposto ad una delle big d’Italia.

Ci sarebbe la Lazio del suo ex Maurizio Sarri, con Insigne che si sarebbe proposto appunto ai biancocelesti. Una scelta per riavvicinarsi all’Italia in un momento dove la Nazionale sembra essersi dimenticata dello stesso Lorenzo Insigne.

Mercato Lazio, Insigne da Sarri: solo in un caso

Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, il futuro di Lorenzo Insigne può essere alla Lazio, ma solo in un caso. Qualora i biancocelesti dovessero separarsi da Pedro – che ancora in Champions League dimostra di essere un elemento importante della Lazio -, allora Sarri dirà “sì” al suo ex esterno.

L’ostacolo, ad oggi, non è legato all’ingaggio che Insigne si dimezzerebbe pur di tornare in Italia perché, tra le volontà dell’ex Napoli, c’è quella di tornare in Nazionale. Soprattutto adesso che c’è Luciano Spalletti, soprattutto in vista dell’Europeo che si giocherà nell’estate del 2024, con l’Italia e lo stesso Insigne che partirebbero da campioni in carica.

Ultime Insigne, le ipotesi italiane per Lorenzo “Il Magnifico”

Senza il Napoli che è ben sistemato con Kvaratskhelia e i suoi, il ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne potrebbe esserci tra le top del calcio italiano. Da escludere per motivi di fede il suo approdo alla Juventus, anche se Giuntoli sarebbe stuzzicato all’idea. Tra le ipotesi di calciomercato per Lorenzo Insigne, oltre alla Lazio, c’è anche il Milan che potrebbe dare a Rafael Leao un’alternativa importante per la corsia. Poco più lontana, invece, l’ipotesi della Fiorentina.