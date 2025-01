Asse Roma-Inter, niente Frattesi: il vero affare in chiusura è un altro

Il calciomercato di Roma e Inter è legato da un filo conduttore che intreccia varie trattative; ora c’è un altro affare che si può chiudere.

I giallorossi e i nerazzurri stanno vivendo una stagione completamente diversa sia per obiettivi che per difficoltà e per la squadra di Simone Inzaghi solo ora, dopo la Supercoppa Italiana, possono subire il contraccolpo del primo trofeo perso e del secondo derby su due persi in malo modo, addirittura questa volta in rimonta. Per la Roma, invece, la situazione è complessa da inizio stagione e ora con Claudio Ranieri sembra essere stata intrapresa una strada nuova.

A gennaio la situazione può aiutare entrambe le squadre, soprattutto con il calciomercato che può permettere di migliorare entrambe le rose e far sì che i due allenatori possano lavorare con calciatori nuovi.

Calciomercato, asse Inter-Roma caldissimo: c’è un nome nuovo

La Roma e l’Inter stanno valutando nomi nuovi per far sì che entrambe le squadre possano migliorare e rendere il percorso positivo rispetto a quanto fatto fino ad ora. I nerazzurri hanno qualche esubero di troppo che stanno provando a piazzare tra Serie A ed Europa per migliorare i bilanci e far sì che si possa acquistare qualche altro calciatore.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile accordo tra Roma e Inter per Davide Frattesi, uno degli scontenti della rosa nerazzurra perché trova pochi minuti ed è stato scavalcato da Zielinski nelle gerarchie.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora tra Inter e Roma si è aperta una nuova trattativa importante che si può chiudere nelle prossime ore.

Roma, ancora un affare con l’Inter: piace l’esterno

La Roma ha bisogno di rinforzi importanti per poter permettere a Claudio Ranieri di vivere una seconda parte di stagione positiva che possa portare ai risultati e agli obiettivi che erano stati prefissati a inizio stagione. Qualificarsi in Champions League a oggi sembra quasi impossibile ma un posto in Europa è ancora alla portata e quindi tutto può succedere.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Roma ha messo nel mirino Tajon Buchanan dell’Inter. L’esterno canadese non è centrale nel progetto di Inzaghi, è un calciatore che non ha troppa fiducia e vuole giocare da titolare e mostrare il suo talento.

Buchanan alla Roma è un affare che si può chiudere nel giro di pochi giorni. È il nome principale su cui sta lavorando la Roma perché in giallorosso potrebbe avere la chance di mettersi in mostra.

Le cifre per Buchanan alla Roma

La Roma vuole Tajon Buchanan dall’Inter. Ha il contratto in scadenza nel 2028 con i nerazzurri ma non ha intenzione di restare a guardare gli altri giocare sempre di più e per questo ha intenzione di lasciare per prendersi la scena.

La Roma pensa a un’offerta in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni che può diventare obbligo a determinate condizioni, legate all’aspetto personale e di squadra.