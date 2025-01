Juventus, Vlahovic è solo un peso: via subito, il piano di Giuntoli

La Juventus ha un problema legato al futuro di Dusan Vlahovic: ora il bomber serbo è diventato un peso enorme per Thiago Motta.

A inizio stagione si pensava potesse ritrovare brillantezza e grandi numeri con l’addio di Allegri e l’inizio di un nuovo progetto che si potesse cucire alla perfezione sulle sue qualità e invece la storia sta andando al contrario. Non è riuscito a imporsi, ha grosse difficoltà a diventare decisivo e quindi la società sta pensando alla sua cessione per trovare nomi più utili a Thiago Motta e soprattutto per incassare il più possibile e non svalutarlo.

Vlahovic è fuori dai progetti della Juventus: la situazione è in continuo movimento e dopo il mancato accordo per il rinnovo ci si prepara alla sua cessione.

Calciomercato Juventus: addio a Dusan Vlahovic

La Juventus si è affidata a Dusan Vlahovic per sostituire Cristiano Ronaldo ma tra alti e bassi il serbo ex Fiorentina non è mai riuscito a imporsi come uno dei migliori attaccanti d’Europa ed è rimasto nel limbo della “normalità”. Dopo l’addio di Allegri tutti pensavano a un suo exploit con Thiago Motta e invece la situazione è esattamente la stessa,

Vlahovic è in palese difficoltà, non riesce a essere completamente felice, il gioco della Juve non si abbina alle sue qualità e per questo motivo il suo addio è diventato prerogativa per il club bianconero che ora vuole puntare su un nuovo tipo di attaccante.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus è pronta a cedere subito Dusan Vlahovic.

Juventus, Kolo Muani fa fuori Vlahovic: via subito

La Juventus ha scelto Randal Kolo Muani come nuovo attaccante per il resto della stagione. Il francese è stato messo fuori rosa da Luis Enrique al PSG e i bianconeri ne hanno approfittato provando a chiudere subito il suo innesto e ci sono riusciti, visto che ora il calciatore arriverà a Torino.

La Juve prede Kolo Muani in prestito secco, con la speranza che possa fare bene e solo successivamente considerare il suo innesto a titolo definitivo per circa 40-45 milioni di euro. Ma l’approdo del francese del Torino chiude le porte a Dusan Vlahovic e ora andrà trovata una soluzione.

Vlahovic è in uscita dalla Juventus e l’infortunio che si porta con sé da qualche giorno potrebbe essere proprio frutto di problemi legati al mercato.

Vlahovic nel mirino dell’Arsenal: servono 50 milioni

L’Arsenal pensa a Vlahovic già in questo mercato di gennaio. I Gunners sono in un momento delicatissimo perché hanno perso anche Gabriel Jesus per infortunio e hanno necessariamente bisogno di un nuovo centravanti che possa sposare le idee di Mikel Arteta.

La Juventus ha aperto alla cessione definitiva e immediata di Vlahovic ma chiede 50 milioni di euro. La trattativa è già partita e potrebbe chiudersi nel giro di pochissimi giorni.