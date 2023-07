Calciomercato, accordo trovato con Amrabat: si chiude

Sofyan Amrabat, nonostante una seconda parte di stagione sottotono, è comunque rimasto nella lista dei desideri di tantissimi top club europei in vista di questo calciomercato. Nessuno di questi, però, aveva fatto un passo concreto verso la Viola ed il centrocampista marocchino, almeno fino ad oggi.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio nelle ultime ore sarebbe stato raggiunto un accordo di massima fra Amrabat e quella che dovrebbe essere la sua prossima squadra. A fronte di questo, la palla passa ora in mano alla Fiorentina ed al club in questione che hanno il compito di trovare una quadra fra di loro per definire il trasferimento del marocchino in questo calciomercato.

Calciomercato, accordo trovato con Amrabat: le ultime

Sofyan Amrabat è sicuramente uno dei profili più chiacchierati di questo calciomercato, anche perché dopo un Mondiale da protagonista il marocchino ha attirato su di sé l’attenzione dei migliori club d’Europa e del mondo, visto che nelle ultime settimane per lui si è parlato anche di Arabia Saudita.

La volontà di Amrabat è però quella di continuare in Europa, ed anche se la Fiorentina non è concorde ad una sua uscita, per evitare di trattenere in squadra un giocatore scontento, la Viola cercherà la miglior soluzione sia per il marocchino che per se stessa, soprattutto da un punto di vista economico. Nel frattempo, però, Amrabat si sarebbe iniziato a muovere da solo insieme al suo entourage, valutando effettivamente tutte le proposte che gli sono giunte nel corso di questi mesi. Fra le diverse opzioni sondate, però, una in particolare avrebbe convinto il giocatore marocchino che, di conseguenza, avrebbe poi dato massima priorità al trasferimento in quel club nello specifico.

Stando dunque a quanto riportato da Violanews, nel futuro di Sofyan Amrabat ci potrebbe essere il Manchester United. Fra il centrocampista della Fiorentina ed i Red Evils si sarebbe infatti raggiunto un accordo di massima, al quale il club di Premier deve ora dare seguito trovando, di conseguenza, un accordo con i Viola per il prezzo del cartellino del giocatore.

Accordo fra lo United e Amrabat? Ecco la verità

Nelle ultime ore è uscita fuori l’indiscrezione secondo la quale il Manchester United avrebbe raggiunto un accordo di massima con Sofyan Amrabat. Per definire l’approdo in Premier League del centrocampista marocchino i Red Evils dovrebbero trattare con la Fiorentina, ma a mettere ordine alle faccende ci ha pensato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha stravolto completamente le carte in tavola.

Il giornalista ha infatti detto che in realtà non vi è alcun accordo fra Amrabat e lo United, il cui interesse, invece, è reale. Ora si dovrà capire solo se queste indiscrezioni, in un futuro, avranno un seguito.

Calciomercato, c’è la fila per Amrabat: ecco tutte le pretendi

Il Manchester United non è l’unica squadra vogliosa di soffiare Amrabat alla Fiorentina. Stando alle ultime notizie, infatti, anche Atletico Madrid e Barcellona sarebbero sulle tracce del marocchino, con i blaugrana in particolare che potrebbero spingere forte rispetto alle altre due pretendenti per sostituire così Sergio Busquets in questo calciomercato.