Calciomercato Serie A, il colpo è Beto: spunta la clausola

Norberto Beto è pronto a compiere il tanto atteso salto di qualità in carriera dopo gli ultimi entusiasmanti anni all’Udinese. Su di lui si sono mosse diverse squadre in questo calciomercato, ma a quanto pare il futuro del portoghese sarà ancora una volta in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, una big italiana sarebbe disposta a sedersi al tavolo con l’Udinese per trattare il trasferimento di Beto ed anticipare la concorrenza. Il club bianconero è da sempre, però, bottega cara, e le cifre di cui si sta parlando sono abbastanza alte, ma il club in questione potrebbe sfruttare a proprio favore la clausola rescissoria presente nel contratto del portoghese per chiudere subito e senza fronzoli queste operazioni.

Calciomercato Serie A, il colpo in attacco è Beto: le ultime

Beto è sicuramente uno dei nomi più discussi di questo calciomercato, anche perché in diverse uscite pubbliche, tramite il suo entourage, l’attaccante portoghese ha esternato la sua voglia di lasciare Udine e l’Udinese per compiere un importante salto di qualità in carriera.

La volontà di Beto presto però potrebbe essere realizzata proprio in questo calciomercato, visto che sul bomber ex Portimonense si sarebbero iniziati a muovere diversi club importanti, sia in giro per l’Europa che -soprattutto- in Serie A. Ed è proprio in Italia che, stando alle ultime notizie, il centravanti dell’Udinese potrebbe continuare a giocare. Il club bianconero, conscio della volontà del ragazzo, non ha mai chiuso alla cessione di Beto in Serie A, ma affinché questo possa verificarsi devono essere in primo luogo soddisfatte le richieste economiche, e non solo, dei friulani, che da sempre si sono destreggiati per essere una bottega abbastanza cara. Questa caratteristica dell’Udinese, però, non blocca la società italiana a valutare seriamente il profilo dell’attaccante verso il quale, nelle prossime settimane, ci potrebbero essere anche dei primi passi concreti.

Stando infatti a quanto riportato da O Jogo, la Fiorentina starebbe seriamente pensando di regalare a Vincenzo Italiano Beto in questo calciomercato non solo per rinforzare l’attacco Viola, ma anche per sostituire il partente Luka Jovic.

Fiorentina forte su Beto: spunta la clausola

La Fiorentina avrebbe intenzione di rinforzare il proprio attacco con Beto dell’Udinese, giocatore che in questi anni di Serie A ha sempre messo in mostra le sue qualità da rapace d’aria. Dopo l’addio di Jovic, dunque, la Viola avrebbe messo gli occhi sul portoghese che, però, costa tanto.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, il valore di Beto dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, ma nelle ultime ore è uscita fuori una clausola rescissoria che permetterebbe di strappare all’Udinese il classe ’95 per 35 milioni di euro.

Non solo Fiorentina: la concorrenza per Beto è folta

La Fiorentina non l’unico club sulle tracce di Beto, ed è anche per questo motivo che la Viola deve darsi una mossa. In questo calciomercato, infatti, sul portoghese si sarebbero mosse anche il Napoli e la Juventus, così come altre squadre europee la cui concorrenza non è assolutamente da sottovalutare.