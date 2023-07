Calciomercato, colpo in attacco: arriva Alexis Sánchez

Dopo l’ultima entusiasmante stagione al Marsiglia Alexis Sanchez ha voglia di essere ancora protagonista, nonostante l’età non sia più dalla sua parte. L’attaccante cileno, salutato l’OM dopo la scadenza del suo contratto lo scorso primo di luglio, è infatti pronto ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, visto che l’approdo al suo nuovo club in questo calciomercato è cosa praticamente fatta.

Nel corso di queste settimane, nonostante l’arrivo di Aubameyang, il Marsiglia ha comunque provato a fare di tutto per trattenere Sanchez e rinnovargli il contratto, ma il Nino Maravilla è rimasto fermo nella sua scelta di lasciare il club francese e firmare altrove.

Calciomercato, il colpo è Sanchez: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alexis Sanchez in questo calciomercato, che dopo aver salutato il Marsiglia sembrerebbe essere pronto ad iniziare una nuova esperienza in carriera.

L’OM ha fatto di tutto per trattenerlo, ma le proposte sul tavolo presentategli erano troppo allettanti per non prenderle neanche in considerazione. A fronte di questo, infatti, nel corso delle ultime settimane il nome del Nino Maravilla è stato accostato a tantissimi club, ma fra tutti uno in particolare sembrerebbe abbia messo la freccia per Sanchez, visto che nelle scorse ore la dirigenza avrebbe addirittura contattato direttamente l’entourage del cileno per valutare la fattibilità di questo trasferimento. Saputa la destinazione l’ex Inter ha immediatamente dato il suo sì, facilitando di gran lunga le trattative che a questo punto già nei prossimi giorni potrebbero concludersi.

La clamorosa suggestione riportata oggi da Lance sta dunque prendendo sempre più corpo in questo calciomercato, con Alexis Sanchez che potrebbe dunque davvero finire a giocare in Brasile, visto che il Gremio sembrerebbe essere davvero intenzionato a fare follie pur di ingaggiare il cileno.

Calciomercato, Sanchez al Gremio: contatti in corso

L’ultima suggestione del Gremio per questo calciomercato è Alexis Sanchez. Il cileno, da poco svincolatosi dal Marsiglia, rappresenterebbe il sogno per il club di Porto Alegre che, dopo Luis Suarez, ha dunque intenzione di riportare in Sud America un campione che tanto ha fatto bene nei suoi anni in Europa.

Sino a qualche settimana fa un trasferimento del genere non era neanche lontanamente prevedibile, ma come al solito il calciomercato ci regala sorprese, e questa potrebbe essere una di queste, anche perché il Gremio ha intenzione di fare sul serio per il Nino Maravilla.

Dal Brasile, infatti, circola voce secondo la quale il club di Porto Alegre avrebbe anche allacciato i contatti con lo stesso Sanchez per provare a chiudere il prima possibile queste trattative, anticipando così la coerenza sul giocatore.

Sanchez al Gremio: il suo futuro dipende da quello di Suarez

Il futuro di Alexis Sanchez in questo calciomercato, a quanto pare, è strettamente legato a quello di Luis Suarez. Stando alle ultime notizie, infatti, il Gremio sarebbe pronto ad affondare il colpo decisivo sul cileno nel momento in cui il Pistolero dovesse salutare per trasferirsi in MLS all’Inter Miami.