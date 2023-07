Bomba Mbappè, Luis Enrique lo fa fuori: cessione imminente

La stagione del PSG e di Kylian Mbappé è appena iniziata ma non con il piglio giusto, come d’altronde ci si poteva aspettare. La telenovela relativa al futuro del fenomeno francese non ha infatti alcuna intenzione di terminare, come dimostrato anche dalle ultimi incredibili notizie, che altro non fanno che alimentare ancora di più la questione.

Luis Enrique avrebbe infatti deciso di fare fuori Kylian Mbappé, dando un indizio fondamentale su quella che potrebbe essere la decisione che il francese comunicherà al PSG il prossimo 31 di luglio in merito al suo futuro.

L’impressione, che presto potrebbe tramutarsi incredibilmente realtà, è che dunque l’ex Monaco farà tutto tranne che rimanere all’ombra della Tour Eiffel, visto che la sua cessione sembrerebbe essere imminente.

Calciomercato, Luis Enrique fa fuori Mbappé: le ultime

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al futuro di Kylian Mbappé in questo calciomercato, che a quanto pare sembrerebbe sempre più lontano da Parigi. Dopo aver dichiarato di non voler rinnovare col PSG il suo contratto in scadenza nel giugno 2024, la stella francese è stata risucchiata in un vortice di critiche sia da parte dei tifosi che della società stessa, che per evitare di avere la peggio in questa vicenda nelle ultime settimane ha dato addirittura un ultimatum al suo tesserato.

La volontà di Kylian Mbappé, però, nel corso di queste settimane non è cambiata: il francese vuole lasciare il PSG, e se prima questo sembrava potesse essere uno scenario realizzabile solo nella prossima estate la situazione parrebbe ora essere incredibilmente lasciata.

Dalla lista dei convocati per la tournée in Giappone del PSG, Luis Enrique ha deciso di lasciare fuori proprio Mbappé su disposizione del club stesso, il cui futuro in questo calciomercato ora sarebbe praticamente segnato. Il francese, infatti, potrebbe essere ceduto già nei prossimi giorni.

Rottura totale fra il PSG e Mbappé: non è stato convocato per la tournée

Luis Enrique ha lasciato fuori dalla lista dei convocati Kylian Mbappé per la tournée in Giappone del PSG su volontà del club stesso. Una decisione, questa, che segna una volta e per tutte il futuro del francese che, a questo punto, in questo calciomercato potrebbe davvero lasciare la sua patria per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Ovviamente la destinazione più quotata ad oggi rimane ancora il Real Madrid per Mbappé, ma in tutto questo è giusto tenere anche d’occhio il Liverpool, che in sordina potrebbe dare filo da torcere ai Blancos.

Mbappé, Liverpool o Real? Il PSG ribadisce il prezzo

Il futuro di Mbappé a questo punto è diviso fra il Liverpool ed il Real Madrid, ma c’è il serio rischio che il fenomeno francese possa rimanere fermo un anno qualora non vengano accontentate le richieste del PSG. Al-Khelaifi, infatti, per cedere l’ex Monaco pretende almeno 200 milioni di euro, cifre che i due club sopra menzionati non avrebbero alcun problema a sborsare, considerando anche l’eventuale impatto che potrebbe avere questa operazione. Occhio comunque che un’eventuale uscita di Mbappé potrebbe creare una reazione a catena particolare in questo calciomercato.