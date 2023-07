Calciomercato, l’attaccante sta firmando: Roma beffata

Con l’infortunio di Abraham la Roma è obbligata ad andare alla ricerca di un nuovo attaccante in questo calciomercato. Tanti nomi sono stati accostati al club giallorosso nel corso di queste settimane, ma nella lista di Tiago Pinto sono presenti pochi profili ma buoni.

Fra questi rientrava anche un giovane attaccante al quale la Roma ha pensato seriamente in questi giorni, ma a furia di dare priorità ad altri se lo è lasciato sfuggire. Il club capitolino è stato infatti beffato in maniera repentina nella corsa al bomber che, alla fine, ha deciso non aspettare più la Roma e firmare altrove in questo calciomercato.

Calciomercato Roma, hanno preso l’attaccante: le ultime

La Roma continua a lavorare per mettere a disposizione di José Mourinho una nuova prima punta in questo calciomercato. L’infortunio di Abraham ha difatti costretto il club giallorosso a correre ai ripari, anche se ad oggi il tutto pare essere fortemente in alto mare, come confermato anche dalle ultime notizie che non fanno di certo sorridere lo Special One.

Uno dei tanti nomi seguiti dalla Roma per sostituire Abraham è nelle scorse ore sfumato una volta e per tutte. L’attaccante, che i giallorossi indicavano essere perfetto soprattutto per il futuro, vista la sua giovane età, stanco di aspettare la Lupa ha ascoltato le offerte che il suo entourage gli aveva presentato in questi giorni, accettando quella che secondo lui può avere risvolti migliori nel proseguo della sua carriera.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, nella giornata di oggi si è definito il passaggio Emanuel Emegha allo Strasburgo, che in questo calciomercato è stato per l’appunto accostato anche alla Roma. I giallorossi, però, non hanno mai effettivamente affondato il colpo per l’olandese classe 2003 che, alla fine, ha optato per la Ligue 1.

Calciomercato Roma, Emegha allo Strasburgo: cifre e dettagli

A fine maggio si era parlato per la prima volta di Emegha alla Roma, ma da allora il club giallorosso non ha mai effettivamente affondato il colpo decisivo per l’attaccante olandese. Alla fine ad uscirne “vittorioso” è stato lo Strasburgo che, comunque, per le sue possibilità ha fatto un’operazione importante da un punto di vista economico.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, il club di Ligue 1 verserà nelle casse dello Sturm Graz ben 12 milioni di euro per Emegha, cifre che a questo punto la Roma non sarebbe stata disposta a sborsare, visto che dalle parti di Trigoria le priorità sono altre.

Emegha sfumato: si accorcia la lista della Roma

Con Emegha allo Strasburgo la lista dei possibili prossimi attaccanti della Roma si accorcia. Sfumata la pista dell’olandese, Morata e Scamacca sono i due nomi in pole per il ruolo di nuova prima punta nella formazione titolare del club giallorosso, con l’italiano che rappresenta essere una priorità rispetto allo spagnolo, soprattutto per l’età.