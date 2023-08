Serie A: Alexis Sanchez torna, destinazione a sorpresa

Il calciomercato di Serie A è ormai in chiusura e da un momento all’altro si potrebbero chiudere gli ultimi affari in vista di questa sessione estiva. C’è il nome di Alexis Sanchez che è pronto a tornare.

Il giocatore ha intenzione di fare ritorno in Italia in queste prossime ore perché attualmente non ha squadra dopo l’ultima esperienza vissuta in Francia. Per questo motivo ora ha tempo di fare un scelta senza pressioni.

Ci sarà più tempo per lui per firmare con un nuovo club. Perché il giocatore cileno ha intenzione di approdare in una nuova squadra con calma e valutare tutte le migliori offerte che ci saranno nei suoi confronti.

Calciomercato: Alexis Sanchez torna in Serie A

Il giocatore è pronto a fare una scelta importante in vista della prossima stagione. Ci sono diverse offerte che sono arrivate nei suoi confronti, per questo dovrà attendere al meglio la decisione finale. Arrivano nuovi aggiornamenti su quello che potrebbe accadere per Alexis Sanchez che è pronto a fare ritorno anche in Italia, dove in Serie A ci sono due squadre su tutte che potrebbero chiudere il suo trasferimento. Perché il giocatore cileno vuole restare ancora in campionati competitivi.

Arrivano notizie di mercato che riguardano il futuro dell’attaccante che ha già avuto diverse occasioni per firmare in questi mesi dopo l’addio al Marsiglia con cui Sanchez non ha rinnovato il contratto dopo una stagione ad alti livelli. Infatti, il calciatore ha messo a segno 18 gol in 44 partite stagionali giocando con regolarità e dimostrando di essere ancora in grado di poter fare la differenza.

Le prossime ore possono essere quelle giuste per una nuova scelta per Alexis Sanchez. Ora è oggetto di desiderio di diverse squadre d’Europa, come ha ammesso anche lo stesso Guardiola che ha rivelato di aver provato a portarlo al Manchester City.

Calciomercato Serie A: Sanchez ritorna

L’attaccante ha voglia di giocare e di divertirsi, perché nell’ultima stagione ha dimostrato di essere ancora perfettamente in grado di poter giocare ad alti livelli. Per questo motivo ora Sanchez aspetta l’offerta giusta magari dalla Serie A dove ci sono Inter e Roma che ci pensano come colpo last minute.

Alexis Sanchez può tornare in Italia per giocare di nuovo in Serie A dove la Roma e l’Inter possono garantirgli spazio, continuità e competitività con partite anche in campo europeo tra Champions ed Europa League.

Inter o Roma: la scelta di Sanchez

C’è la pista che porta ad Alexis Sanchez per Inter e Roma. I due club devono concludere il mercato con un colpo in avanti e quello del cileno può essere quello giusto. Al momento il giocatore svincolato però preferirebbe la scelta di tornare a vestire la maglia dei nerazzurri.