Calciomercato: Joao Felix in prestito, c’è l’accordo

Il talento portoghese è pronto ad una nuova avventura, perché tornato all’Atletico Madrid dirà di nuovo addio dopo quanto accaduto in questi ultimi anni. Joao Felix è pronto a cambiare squadra ancora.

Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro di alcuni giocatori che hanno intenzione di cambiare squadra in questo finale di mercato in vista della nuova stagione con l’intenzione di migliorare la propria carriera.

Tra questi c’è anche il talento classe 1999 portoghese che ha voglia di fare una stagione importante per poi andarsi a giocare al meglio i prossimi Europei 2024 della prossima estate con la sua Nazionale.

Calciomercato: Joao Felix lascia l’Atletico Madrid

Joao Felix è pronto a lasciare l’Atletico Madrid in questa sessione di calciomercato per provare a riscattare gli ultimi anni. Dopo essere stato uno dei più grandi investimenti del calcio europeo e della storia dell’Atletico, il giocatore è stato messo ai margini del progetto da società e allenatore, tanto che lo scorso anno a gennaio è arrivato il prestito a un club rivale come il Chelsea. Qualcosa di positivo si è visto, ma non basta, serve altro per le aspettative che si sono create attorno al suo nome.

Per questo motivo ora l’Atletico Madrid pensa ancora di lasciar andare via il giocatore e di farlo in prestito. Perché vendere in Europa oggi Joao Felix sembra quasi impossibile e saranno decisive le prossime settimane di mercato per capire come andrà a finire con società e allenatore che avranno l’ultima parola per lasciarlo andare, poi starà al giocatore dire sì o no alle condizioni che gli verranno proposte.

Al momento ci sono diversi interessamenti che si sono venuti a creare per il talento portoghese che è ancora molto giovane e ha tempo di mostrare il suo reale valore. Ora spunta fuori una nuova squadra in Europa che ha intenzione di puntare su Joao Felix e pensa di acquistarlo in maniera seria con una formula particolare.

Benfica: Joao Felix in prestito

Arrivano aggiornamenti per quello che riguarda il futuro di Joao Felix pronto a lasciare l’Atletico Madrid per firmare con il Benfica in prestito. Le prossime ore saranno decisive perché ora arriva la notizia di As che conferma l’apertura dell’Atletico che apre ad un nuovo prestito del giocatore.

Il Benfica potrebbe seriamente pensare di chiudere per il ritorno di Joao Felix e dargli l’occasione di rilanciare la propria carriera in vista degli Europei della prossima estate.

Calciomercato Serie A: Joao Felix va verso il Benfica

Serve fiducia e ora il Benfica può darla a Joao Felix che cerca nuove occasioni per consacrarsi definitivamente per un proseguo di carriera glorioso. Le prossime ore saranno decisive per capire come andrà a finire. Negli ultimi giorni si era parlato anche della Roma.