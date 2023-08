Psg, ecco il nuovo Neymar: i francesi hanno scelto l’erede

Novità in casa Psg. Dopo l’addio ormai ufficiale di Neymar la squadra di Parigi ha deciso chi sarà a prendere definitivamente il suo posto in rosa.

Estate di rivoluzione quasi totale per il Paris Saint Germain. La squadra allenata da Luis Enrique ha deciso di cambiare moltissimo all’interno della rosa. Tanto che l’allenatore spagnolo ha subito messo fuori rosa tutti quei calciatori poco utili alla sua causa.

Basti pensare a elementi come Icardi, Sergio Ramos, Paredes o Renato Sanches, tutti venduti il prima possibile ai migliori offerenti. L’ultimo grande addio è stato dato da Neymar Junior, ovvero il fuoriclasse brasiliano che nella scorsa stagione ha giocato pochissimo per colpa di vari stop muscolari.

Nonostante Luis Enrique lo conoscesse molto bene e lo apprezzasse dai tempi di Barcellona, ha avallato la partenza di Neymar lasciandolo fuori dal gruppo dei titolari. Dunque O’ Ney ha trovato subito l’accordo ultra-milionario con l’Al-Hilal, diventando l’ennesimo campione occidentale a trasferirsi in Arabia Saudita.

Neymar lascia la 10 del PSG: ecco chi la indosserà nella prossima stagione

Dunque Neymar, che nel 2017 è stato il calciatore da record per il trasferimento più caro della storia (222 milioni di euro), lascia il PSG e il calcio europeo senza troppe remore. Ma ora i francesi dovranno sostituirlo, sia tatticamente che a livello di importanza e prestigio.

Eppure la decisione è già stata presa. Il PSG ha risposto all’addio di Neymar con un grande colpo che farà felici anche i tifosi puristi parigini, visto che si tratta di un calciatore nato in Normandia, a pochi chilometri dalla capitale francese. Parliamo di Ousmane Dembelé, esterno offensivo arrivato dal Barcellona per 50 milioni di euro.

Oltre a prendere il posto in campo di Neymar nel tridente offensivo del PSG (presumibilmente completato da Mbappé e Asensio o Ramos), Dembelé sarà anche il nuovo numero 10 della formazione parigina. Infatti poco fa il club guidato da Nasser Al-Khelaifi ha annunciato che questa maglia prestigiosa e iconica sarà sulle spalle di Dembelé per la stagione 2023-2024.

Una bella responsabilità per l’ex Barcellona e Borussia Dortmund, che senza alcuni infortuni gravi sarebbe già considerato uno dei maggiori top player internazionali. Dembelé sarà erede della 10 parigina non solo di Neymar, ma anche di altri fuoriclasse del passato. Come per esempio Zlatan Ibrahimovic o Ronaldinho, o leggende di un tempo come il brasiliano Raì e l’argentino Osvaldo Ardiles.