Roma: ecco l’attaccante, Mourinho ha convinto l’ex Inter

Il calciomercato della Roma gira attorno all’acquisto di un nuovo attaccante per José Mourinho in vista della prossima stagione. Sono ore decisive le prossime per la firma definitiva.

Il calciatore ha intenzione di tornare in Italia e per questo motivo ora può firmare anche con i giallorossi dopo aver attirato l’interesse anche già di altri club importanti. C’è il fattore allenatore che può fare la differenza.

Le prossime ore saranno quelle decisive per capire se ci sarà la firma del giocatore di nuovo nel nostro campionato. Ora non ha più intenzione di ascoltare altre offerte all’estero o per campionati distanti dall’Europa. Ha solo l’Italia in mente.

Calciomercato Serie A: la Roma riporta l’ex Inter in Italia

Capitolo attaccante per la Roma che resta in primo piano per quello che sta accadendo da settimane, con l’allenatore che si è lamentato più volte e ha mandato segnali alla società. Perché è da fine stagione scorsa che si sa che bisogna rinforzare questo ruolo, da quando il povero Tammy Abraham ha riportato un grave infortunio al ginocchio che lo terrà fuori fino al 2024. Per questo motivo serve un nuovo attaccante da affiancare a Belotti e ci sono diverse scelte.

Tanti i nomi spuntati fuori in questa finestra di calciomercato per il ruolo di attaccante con Morata e Scamacca sfumati e ora lo stesso José Mourinho batte i pungi sul tavolo con la società e chiede che si possa investire in maniera rapida su un nuovo giocatore prima dell’inizio della stagione fissata al 20 agosto per la Roma che affronterà la Salernitana nella prima di campionato allo stadio Olimpico.

Decisivi quindi i prossimi giorni per provare a chiudere un nuovo colpo dopo alcuni rinforzi già arrivati. La società però sta temporeggiando perché prima vuole fare una cessione per fare cassa e poi sbloccare il mercato in entrata con un acquisto importante, andando a regalare a Mourinho il nuovo attaccante della Roma.

Roma: Alexis Sanchez se salta Arnautovic

Sono diverse le opzioni che sono uscite fuori nelle ultime ore per quanto riguarda il calciomercato della Roma per l’acquisto dell’attaccante. Si parla di Aranautovic come prima scelta per il reparto offensivo, ma non sarà facile portarlo via da Bologna. Per questo motivo un altro nome segnato che può arrivare sembra essere quello di Alexis Sanchez. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

L’ex Inter si trova attualmente svincolato dopo una grande stagione fatta con la maglia del Marsiglia, dimostrando di essere ancora al top della forma. 18 gol in 44 presenze stagionali che confermano che ha ancora tanta voglia di giocare con regolarità e fare la differenza, per questo ora la Roma vuole ingaggiare Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez Roma: la priorità è l’Inter

Contatti avviati tra la Roma e Alexis Sanchez per la firma del nuovo contratto, però attende ancora di capire se l’Inter può avere bisogno di lui di nuovo.

Perché i nerazzurri anche sono scoperti in quel ruolo e hanno chiesto la disponibilità al cileno che tornerebbe di corsa. L’Inter ora è la prima scelta di Sanchez che però può anche scegliere la Roma nei prossimi giorni per tornare in Serie A. Può essere decisivo Mourinho.