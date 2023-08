Calciomercato: fatta per Nzola, giocherà in Europa

Nzola è ormai prossimo al grande salto. In questo calciomercato una big è pronta ad affondare il colpo.

Il calciomercato è ormai prossimo ad entrare nel vivo e per questo motivo sono diverse le squadre pronte ad affondare il colpo per cercare di rinforzare la squadra ed essere pronti per l’inizio del campionato.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, una big ha deciso di rompere gli indugi per Nzola ed ora il colpo di calciomercato è davvero vicina. La fumata bianca sembra essere ad un passo e addirittura il via libera potrebbe arrivare già nei prossimi giorni per dare al tecnico un giocatore importante.

Mercato: Nzola vicino, ecco con chi firma

Nzola è uno dei calciatori più ricercati in questa sessione estiva. Sono diversi i club che hanno sondato l’attaccante dello Spezia, ma i liguri non hanno fretta di venderlo e sono in corso tutti i ragionamenti del caso per trovare la giusta soluzione. Ora siamo davanti ad una svolta molto importante e per questo motivo non è da escludere una fumata bianca già nelle prossime ore. La speranza è quella di arrivare il prima possibile all’accordo per poi trovare il giusto sostituto. Vedremo cosa succederà e se le indiscrezioni si trasformeranno in realtà.

Entrando nei dettagli, la Fiorentina ha deciso di accelerare per Nzola e la fumata bianca potrebbe arrivare entro martedì. Si tratta di un rinforzo di calciomercato fortemente voluto da Italiano e che alla fine dovrebbe aprire la strada ad una cessione di uno tra Cabral e Jovic, con il primo grande favorito per la partenza.

Vedremo alla fine cosa succederà e se Italiano sarà accontentato e avrà uno dei giocatori destinati sicuramente a fare la differenza.

Ultime Nzola: la Fiorentina accelera

La Fiorentina ha deciso di accelerare per M’Bala Nzola e la fumata bianca di questo colpo di calciomercato è attesa nelle prossime ore. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà dello Spezia, chiamato a decidere la valutazione del suo big per iniziare anche a programmare la prossima stagione in Serie B.

La Viola ha voglia di regalare un rinforzo importante in questo calciomercato a Italiano e Nzola rappresenta il giusto profilo. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine l’ex Trapani sposerà il progetto della Fiorentina o deciderà di aspettare ancora qualche giorno visto che ci sono anche altre squadre e quindi magari rilanciarsi per sognare in grende.