Fiorentina: infortunio in amichevole, condizioni e tempi recupero

Tegola per Vincenzo Italiano che nell’amichevole Nizza Fiorentina ha perso un altro giocatore per infortunio. Da valutare quelle che sono le condizioni e i tempi di recupero.

Problemi seri per il tecnico dei viola ora con l’inizio della stagione in arrivo. Non ci sono buone notizie per i tifosi che sperano in una nuova stagione ricca di risultati importanti dopo lo scorso anno.

L’obiettivo è quello di andare avanti il più possibile in tutte le competizioni come accaduto nella stagione appena conclusa. Per questo l’allenatore spera di avere tutti al meglio a disposizione.

Amichevole Nizza Fiorentina: infortunio per l’attaccante

La Fiorentina di Italiano vince 1-2 contro il Nizza in amichevole e torna a convincere in vista della nuova stagione. Nota negativa l’infortunio di uno degli attaccanti a disposizione del tecnico viola.

Una partita condotta e dominata dai viola che sono subito passati in vantaggio al minuto 17 con Luka Jovic, servito da Kouame che è stato tra i più ispirati. Nizza Fiorentina è subito 0-2 prima della fine del primo tempo con il gol anche di Kouame da dentro l’area di rigore dopo una mischia.

Intanto, questa è stata la formazione di Italiano per Nizza Fiorentina:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Amatucci, Mandragora; Ikoné, Sabiri, Kouame; Jovic. All. Italiano.

Fiorentina: infortunio Ikone, condizioni e tempi recupero

Arrivano aggiornamenti non proprio felici per i tifosi della Fiorentina dall’ultima amichevole giocata in queste ore. Un altro test importante per la società viola che sta aumentando i giri e il livello. Nell’ultima amichevole Nizza Fiorentina terminata con la vittoria per 1-2 della squadra italiana è arrivata una brutta notizia come l’infortunio di Ikone. L’esterno d’attacco del club viola è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in anticipo.

L’infortunio di Ikone è arrivato poco dopo l’ora di gioco, quando al minuto 64 è uscito il giocatore per lasciare spazio a Kokorin in seguito ad un problema muscolare che l’ha costretto a fermarsi. Ora bisogna capire quelle che sono le condizioni e i tempi di recupero di Ikone che è uscito prima dal campo.

Segnale positivo arriva proprio da Ikone che è uscito con un accenno di corsa dall’amichevole Nizza Fiorentina, un segnale che si sia riuscito a fermare in tempo. Il problema muscolare non dovrebbe essere quindi grave, ma condizioni e tempi di recupero di Ikone saranno valutati nelle prossime ore per capire se sarà tranquillamente a disposizione già nella prossima settimana.

Nizza Fiorentina: esordio di Infantino

Poco prima dell’infortunio di Ikone in Fiorentina Nizza è anche entrato il giovane Gino Infantino, andando a fare il suo esordio con la maglia viola. Una bella apparizione del giovane talento che è tra i più attesi tra gli acquisti arrivati.