Calciomercato: è fatta per Amrabat, via libera della Fiorentina

Amrabat è ormai prossimo a lasciare la Fiorentina. Il club viola è pronto a dare il via libera a questo trasferimento.

La corsa contro il tempo in questo calciomercato è ormai iniziata e sono in corso diverse trattative per cercare di chiudere il prima possibili i colpi e consentire ai calciatori di andare a giocare con continuità.

Tra i calciatori che proprio in queste ultime ore quasi certamente inizieranno una nuova avventura c’è anche Amrabat, ormai da tempo sul mercato, ma ancora senza soluzione. Ora le cose sono cambiate e presto sono attese delle novità in questo senso visto che si parla di un centrocampista voglioso di iniziare una nuova avventura.

Mercato: stanno prendendo Amrabat, ecco con chi firma

La Fiorentina è sempre stata restìa a lasciar partire Amrabat. Sin da gennaio scorso si parlava di una possibile cessione del centrocampista marocchino, ma alla fine non si è concretizzato nulla. Le cose non sembravano migliorare in questa sessione. Ora, però, la situazione dovrebbe essere completamente differente e siamo ad un passo dall’addio del difensore.

La Fiorentina, infatti, ha ormai definito l’arrivo di Maxime Lopez dal Sassuolo e la fumata bianca per il francese ci sarà solamente dopo la partenza di Amrabat in queste ultime ore di calciomercato. E per questo motivo sono in corso le trattative con il Manchester United per cercare di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Ora il via libera sembra essere davvero più vicino avendo trovato il sostituto del marocchino. Ma si tratta sempre di una vera e propria corsa contro il tempo.

Vedremo cosa succederà nelle prossime ore se alla fine la tanto attesa fumata bianca ci sarà per Amrabat e Maxime Lopez. Sicuramente la trattativa è in corso e non ci resta che attendere un po’ prima di avere delle maggiori certezze sul destino dei due centrocampisti.

Ultime Amrabat: United in pole position

Il Manchester United in questo momento sembra essere in pole position per Amrabat e le prossime ore di calciomercato saranno fondamentali. L’arrivo di Maxime Lopez a Firenze apre alla possibilità di un addio del marocchino e sono in corso naturalmente le riflessioni del caso per trovare la giusta soluzione.

Si tratta, comunque, di un qualcosa che prenderà piede a breve e su questo ci attendiamo delle novità nel giro di davvero poco tempo.