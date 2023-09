Addio Juventus: un’altra firma in Premier League

La Juventus vede sfumare un altro possibile colpo di mercato. I bianconeri beffati da un club di Premier League, proprio sul filo di lana

Sfuma un colpo di mercato per la Juventus. Massimiliano Allegri lo aveva espressamente richiesto per rinforzare la sua rosa, ma le richieste del giocatore erano troppo elevate e più adatte alla Premier League. Alla fine a gioire è l’Aston Villa di Unai Emery.

Il mercato della Juventus ha vissuto su due velocità parallele. Dal punto di vista dei giovani c’è stato un certo movimento in entrata, con il ritorno di Cambiaso, la firma di Timothy Weah e l’acquisto di Facundo Gonzalez (girato poi in prestito alla Sampdoria).

Cristiano Giuntoli è arrivato solo da un paio di mesi e sta iniziando a prendere confidenza con la nuova realtà, cercando di capire come intervenire per rinforzare la rosa. Per accontentare Allegri avrebbe dovuto provvedere allo scambio tra Lukaku e Vlahovic, ma i termini con il Chelsea non erano giusti. Il ricco conguaglio richiesto sopra al cartellino del belga ha convinto i Blues a virare verso altri lidi (Roma).

I bianconeri hanno inseguito a lungo anche Berardi, ma almeno per ora non sono riusciti a mettere le mani nemmeno sul talento del Sassuolo. A Torino serpeggia un pizzico di malumore da parte dei tifosi e di qualche addetto ai lavori. Nulla di irreparabile ma per essere certi della qualificazione alla prossima Champions League potrebbe servire un piccolo sforzo aggiuntivo.

Juventus, nulla da fare per Lenglet: è a un passo dall’Aston Villa

Uno dei nomi seguiti dalla Vecchia Signora in queste ultime settimane era quello di Clement Lenglet, difensore del Barcellona, girato in prestito lo scorso anno al Tottenham. Il suo profilo poteva essere perfetto per andare a sostituire il partente Bonucci, con Giuntoli che aveva avuto più di un contatto con i blaugrana.

A quanto pare, però, il futuro del transalpino potrebbe essere nuovamente in Premier League, questa volta tra le fila dell’Aston Villa. Il club di Unai Emery, dopo aver messo sotto contratto Nicolò Zaniolo, ha deciso di rinforzare anche la difesa, puntando decisamente ai primi posti in classifica.

Fabrizio Romano su Twitter, noto esperto di calciomercato, ha riportato il forte interessamento dei “Villans” su Lenglet, con l’affare che può andare in porto a breve. Per la Juve si tratta di una piccola beffa e la necessità di guardare altrove per completare la rosa. Con il tempo che stringe rischia di non essere semplicissimo.

