Wanda Nara senza freni in bikini, si vede (quasi) tutto

La modella e showgirl argentina torna alla ribalta con una foto assolutamente focosa: i fan a bocca aperta

È ormai una delle regine incontrastate dei social, con addirittura 16 milioni di followers conquistati solo su Instagram. Ma il percorso della bellissima Wanda Nara sembra solo all’inizio: ed il mondo dello spettacolo l’ha ormai ‘abbracciata’ come uno dei volti più amati e riconoscibili degli ultimi anni.

Salita alla ribalta per il matrimonio con Maxi Lopez, ax attaccante di Barcellona e Milan, la modella e conduttrice argentina non è mai stata così tanto sulla cresta dell’onda. 36 anni, nativa di Buenos Aires, Wanda Nara ha fatto molto parlare di sè negli ultimi anni. Dal punto di vista lavorativo, è chiaro, ma soprattutto per la sua scoppiettante vita privata.

È infatti attualmente sposata con Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter, con cui il rapporto è condito da alti e pericolosi bassi. L’argentina all’incirca un anno fa ha scoperto la segretissima tresca amorosa del marito con l’attrice e modella China Suarez, che ha messo a serio rischio il matrimonio con il calciatore del PSG. Ma il primo pensiero della Nara, a parte i suoi bellissimi figli, è il lavoro.

E proprio lì ha avuto e sta tutt’ora incassando soddisfazioni molto importanti. In Italia, tra Italia 1 e Canale 5, Wanda Nara è stata opioninista a ‘Tiki-Taka’, programma sportivo condotto da Pierluigi Pardo, e il ‘Grande Fratello Vip’ al fianco di Alfonso Signorini e Pupo.

Ma anche a casa sua, in Argentina, è adesso tra le donne più richiesta. Sta conducendo con grande successo l’edizione di Masterchef nella quale fa parlare molto di sè.

Wanda Nara, il costume fa girare la testa

Wanda Nara, però, è in primis una delle donne più sexy e belle al mondo. E, come consuetudine, dà prova del suo corpo esplosivo ogni volta sui suoi profili social. Foto sexy, spesso e volentieri (come in questo caso) addirittura piccanti.

Perché in uno dei suoi ultimi scatti l’argentina è più bollente che mai. Una vera bomba sexy che guarda l’obiettivo, con in mano un drink e addosso solo uno striminzito costume giallo che fa un’enorme fatica a contenere le sue curve decisamente illegali. “Dove la mia fortuna mi ha voluto”, scrive la formosa sudamericana nella sua didascalia.

Lo scatto davvero rovente ha poi portato anche alla risposta del marito, che ha a suo modo dato la ‘soluzione’ della frase della moglie. “Il tuo destino sono IO“, ha scritto Icardi in uno dei commenti più graditi ai fan della Nara. Il bikini della Nara, in pochissime ore, ha sfiorato quota 600mila likes e oltre 7500 commenti, molti dei quali ai limiti dell’imbarazzo.