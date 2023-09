Serie A: Conte sta tornando, la scelta del presidente

Iniziano già a traballare le prime panchine nel campionato italiano di Serie A. Ci sono novità importanti per quanto riguarda il possibile esonero di un tecnico e il ritorno di Antonio Conte.

Sviluppi decisivi per quanto riguarda la scelta della società dopo il periodo di queste ultime settimane che non hanno convinto e per questo l’allenatore è considerato uno dei principali responsabili.

Ora arrivano delle novità molto importanti per quanto riguarda la scelta del club con il presidente che potrebbe prendere delle decisioni immediate per questa situazione da gestire.

Calciomercato Serie A: esoneri in arrivo

Si parla tanto di quello che può essere il primo esonero in Serie A con l’Empoli che rischia di dover già cambiare allenatore dopo aver conquistato 0 punti nelle prime 4 giornate. Decisiva per Zanetti potrebbe essere stata la sconfitta pesantissima di 7-0 nell’ultimo turno di campionato contro la Roma. Ma non sono le uniche riflessioni che sono state fatte dopo una brutta sconfitta in queste ultime ore. Infatti, sempre in Italia, anche le grandi squadra valutano di continuo l’operato dei propri mister.

Lo stanno facendo Napoli e Milan che sono usciti con le ossa rotte dalle ultime settimane. In due giornate il Napoli ha conquistato solo 1 punto tra Lazio in casa e Genoa fuori casa, mentre il Milan ha perso l’ennesimo Derby in malo modo con un clamoroso 5-1 di qualche giorno fa. Per questo motivo ora si torna a parlare di possibili esoneri e di un clamoroso ritorno anche di Antonio Conte in Italia. Rudi Garcia e Pioli sul banco degli imputati.

Serie A: Napoli e Milan in crisi, c’è Conte

Sono sempre gli allenatori a dover pagare in questi situazioni e per questo motivo ora quelli messi nel mirino delle critiche sono Rudi Garcia e Pioli che contestati da una parte della tifoseria di Napoli e Milan. Intanto, alcune fonti di mercato rivelano che il nome di Antonio Conte è quello tra i papabili in caso di clamoroso ribaltone.

Nelle prossime partite saranno i presidenti delle rispettive squadre, De Laurentiis per il Napoli e Cardinale per il Milan, a valutare la scelta migliore per quanto riguarda il futuro di Garcia e Pioli con Antonio Conte pronto a tornare in Italia.

Serie A: Antonio Conte torna in panchina

Dopo un periodo fermo, da quando nei mesi scorsi ha presentato le dimissioni dal Tottenham, ora Antonio Conte è pronto a tornare in panchina e in Serie A si può venire a creare una nuova occasione per lui.