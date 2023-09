Roma: cambia la carriera di Dybala, la svolta

Arrivano delle nuove notizie che riguardano il presente e il futuro di Paulo Dybala con la Roma. Ci sono dei dati e degli aggiornamenti che riguardano le ultime sul giocatore.

Dopo aver lasciato la Juventus il talento argentino ha scelto la Roma per provare a riprendere la propria carriera che da un momento all’altro ha avuto un tracollo evidente in Italia.

Tanti infortuni e un fattore mentale che ha inciso in maniera negativa sulle prestazioni del giocatore che ora però sembra essere completamente rinato alla Roma.

Roma: Dybala è rinato con Mourinho

Paulo Dybala incanta con la Roma di José Mourinho: un gol o un assist ogni 89 minuti in Serie A. Il nuovo ‘Re di Roma’ si è sbloccato anche quest’anno e l’ha fatto con una doppietta contro l’Empoli. L’argentino ha messo a segno due reti in due presenze al momento in Serie A, una ogni 66 minuti. Meglio di lui in Italia, al momento, ha fatto solo l’attaccante del Lecce Nikola Krstovic per quanto riguarda i bomber con almeno due gol.

Nelle prime quattro giornate di campionato Dybala ha giocato 132 minuti. Nel primo turno ha scontato la diffida dello scorso anno, mentre con il Milan è stato costretto alla panchina per un problema accusato contro il Verona la settimana precedente.

In questi ultimi anni l’impiego dell’argentino è cambiato a seguito dei suoi continui problemi fisici, ma è pur vero che Paulo è riuscito a gestirsi al meglio man mano con il passare degli anni per essere al meglio nelle sfide importanti. Sono scesi, infatti, il suo minutaggio e le sue presenze ma non i numeri di Dybala.

Carriera Dybala: i dati di gol e assist, a Roma la svolta

Questa la tabella di gol e assist di media a partita di Dybala in carriera:

Stagione 2022/23: 12 gol e 7 assist ogni 92 minuti di media;

Stagione 2021/22: 10 gol e 5 assist ogni 138 minuti di media;

Stagione 2020/21: 4 gol e 3 assist ogni 162 minuti di media;

Stagione 2019/20: 11 gol e 11 assist ogni 98 minuti di media;

Stagione 2018/19: 5 gol e 2 assist ogni 305 minuti di media;

Stagione 2017/18: 22 gol e 5 assist ogni 87 minuti di media;

Stagione 2016/17: 11 gol e 8 assist ogni 113 minuti di media;

Stagione 2015/16: 19 gol e 7 assist ogni 95 minuti di media;

Stagione 2014/15: 13 gol e 10 assist ogni 128 minuti di media;

Roma: Dybala rinasce con la Roma e insegue record

Paulo Dybala è cambiato e rinato alla Roma e sta ultimando la sua versione migliore.. Infatti, l’argentino arrivato al decimo anno di Serie A e ha dei numeri pazzeschi che gli stanno arricchendo sempre di più la sua gloriosa carriera.

In Italia è riuscito a mettere a segno 112 gol e 58 assisti in 298 presenze e si ritrova al 33esimo posto della classifica gol e assist di tutti i tempi di Serie A.