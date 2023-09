7 settembre deadline in Arabia Saudita: pronto il colpo da 200MLN

Il 7 settembre rappresenta essere l’ultimo giorno di calciomercato in Arabia Saudita. Dopo essersi presa la scena nel corso di tutta quest’estate, la Saudi Pro League sembrerebbe essere pronta a chiudere in bellezza accogliendo nei prossimi cinque giorni un altro campione di caratura internazionale.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno dei club ora più seguiti del campionato saudita sarebbe pronto a fare follie, economiche e non, per assicurarsi una stella del calcio mondiale, che avrebbe addirittura anche già aperto al trasferimento, mettendo decisamente in difficoltà la sua attuale squadra.

A fronte di questo ci sarà ora da capire se un trasferimento del genere potrà verificarsi, ma in Arabia Saudita circolano voci di un’offerta alla quale difficilmente si potrebbe dire di no.

Calciomercato, l’Arabia spinge per un altro campione: le ultime

A differenza dei principali campionati europei, in Arabia Saudita il calciomercato non si è ancora concluso. Questo potrebbe aprire scenari interessanti da qui ai prossimi cinque giorni, anche perché si vocifera di un incredibile colpo last minute da parte di uno dei club più importanti della Saudi Pro League.

Il livello della competizione saudita già si è alzato tantissimo nel corso di questa estate con gli arrivi di Neymar, Benzema, Mahrez e Roberto Firmino, fra gli altri, ma con l’innesto anche di questa stella gli equilibri potrebbero essere decisamente stravolti, anche perché le pretendenti al titolo diventerebbero sempre di più. Ora c’è da capire se le parole verranno seguite dai fatti, anche perché si tratta di un’operazione importante, soprattutto a livello economico, ma l’impressione è che dalle parti dell’Arabia Saudita abbiano le idee abbastanza chiare.

Stando infatti a quanto riportato dai principali media inglesi, Daily Express su tutti, l’Al-Ittihad non molla la presa su Moto Salah, per il quale potrebbe provare un affondo finale in questi ultimi giorni di calciomercato presentando cifre a dir poco irrinunciabili al Liverpool.

Al-Ittihad pronto a fare follie per Salah: colpo da 200MLN

Stando alle ultime notizie l’Al-Ittihad sarebbe pronto a fare follie per Momo Salah in questi ultimi giorni di calciomercato. Il club nel quale milita Benzema già nel corso di quest’estate aveva provato in maniera timida ad approcciare la stella del Liverpool, ma ora si è deciso una volta e per tutte di volerlo in squadra.

Convincere i Reds a lasciar partire l’egiziano non sarà assolutamente facile, ed è per questo che l’Al-Ittihad sarebbe pronto addirittura a spendere anche 200 milioni di euro pur di far sbarcare Salah in Arabia Saudita.

Il Liverpool resiste alle avanza dell’Al-Ittihad per Salah, almeno per ora…

Chiusosi il calciomercato in Inghilterra, vista l’impossibilità di trovare subito un sostituto di Salah, con molta forza il Liverpool starebbe respingendo tutte le avanza dell’Al-Ittihad per l’egiziano. Questo almeno è quello che è successo sino ad oggi, anche perché da qui ai prossimi cinque giorni potrebbe succedere di tutto, con i Reds che potrebbero cedere e lasciar partire Salah difronte ad un’offerta davvero irrinunciabile ed alla volontà del giocatore di andare via. Si prospettano essere giorni intensi quelli dalle parti di Anfield.