Guendalina Canessa senza veli allo specchio, i fan vedono (quasi) tutto

Foto clamorosa pubblicata da Guendalina Canessa su Instagram, praticamente senza veli: i suoi followers ‘ringraziano’

Guendalina Canessa fa parte di quella lunga schiera di personaggi televisivi che hanno raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Nello specifico, è l’edizione 07 che porta ‘Guenda’ a diventare famosa, arrivando terza alle spalle di Alessandro Tersigni e del vincitore Milo Coretti.

Nel corso del GF7, Guendalina si mette in mostra per la sua personalità molto forte e per una spiccata astuzia e simpatia. Subito dopo il programma, ha partecipato a Pomeriggio Cinque e Domenica Live come opinionista.

Anche nel 2019 Guendalina Canessa è entrata nella casa più spiata d’Italia, ma come disturbatrice, per un gossip tra il suo ex marito Daniele Interrante e Francesca De André, presente nella casa. Guenda è una influencer molto seguita, può vantare un profilo Instagram di oltre 630 mila followers. Oltre ai post di sponsorizzazione per alcuni brand, però, ha anche fondato un proprio sito di e-commerce chiamato Guendaland.

La vita privata di Guendalina Canessa è costellata da numerose storie che hanno popolato le pagine dei giornali di gossip. Il primo amore ‘pubblico’ è quello con Milo Coretti, i due si sono conosciuti nella casa del GF. Poi il già citato Daniele Interrante, con una storia finita per l’infedeltà di lui – a detta della Canessa – per un tradimento con la De André. Una situazione particolare, risolta per il meglio con un rapporto che oggi prosegue in maniera civile. In seguito, Guendalina si lega prima a Luca Marin e poi Pietro Ardori, e anche a Claudio Tommassini.

Guendalina Canessa più sexy che mai sui social

Nelle ultime ore, Guendalina ha pubblicato su Instagram una foto che ha fatto felici i suoi followers. L’influencer si è praticamente scattata un selfie davanti allo specchio, con indosso niente. Seduta e soltanto coperta dalla posizione delle sue braccia e delle sue gambe, la Canessa ha mostrato tutta la sensualità del suo corpo. Un post che ha raccolto una sfilza di like e commenti, che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Guendalina Canessa si trova in vacanza in Africa, un gran bel momento di relax in quel di Malindi, Kenya. La foto pubblicata dall’influencer mette in mostra anche i suoi bellissimi tatuaggi, tra l’altro presenti anche sui piedi. I complimenti si sprecano, anche da parte delle stesse donne, per quella solidarietà femminile un po’ bistrattata in alcuni contesti. Gli haters, invece, non mancano mai. Ma Guendalina, sempre più sexy, prosegue per la sua strada.