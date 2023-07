Calciomercato, addio Serie A: anche lui in Arabia Saudita

Un altro campione è pronto a lasciare la Serie A per trasferirsi in Arabia Saudita in questo calciomercato.

Una notizia questa inaspettata e che colpisce nel profondo i tifosi della squadra, anche perché solo fino a pochi giorni fa un addio del genere non era neanche stato messo in preventivo. Sì, l’interesse da parte di qualche club saudita già era stato notificato, ma in più riprese il giocatore aveva respinto la possibilità di andare a finire a giocare nella Saudi Pro League.

Come spesso accade nel calciomercato, però, da un momento all’altro la situazione si è ribaltata completamente, col giocatore che alla fine tentato dalla ricca offerta propostagli pre abbia ceduto.

Calciomercato, anche lui in Arabia Saudita: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro del campione in questo calciomercato, dato che tante sono le voci che si stanno susseguendo in merito a dove potrebbe giocare a partire dalla prossima stagione. Fino a qualche giorno fa, in realtà, in merito a questo discorso non c’erano assolutamente dubbi, si credeva che il giocatore rimanesse senza troppi problemi in Serie A, ma le carte in tavola sono state completamente stravolte da un momento all’altro, facendo venire meno tutte quelle certe che prima c’erano.

Il richiamo dei soldi sta infatti facendo un brutto scherzo alla big di Serie A, che rischia dunque di perdere uno dei suoi migliori giocatori in questo calciomercato. Il campione, infatti, sarebbe fortemente tentato da una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita, proposta che insieme al suo entourage inizialmente aveva bocciato ma che invece, ora, starebbe seriamente valutando.

A confermarlo è stato questa mattina anche Il Messaggero, che in prima pagina ha svelato come il futuro di Ciro Immobile alla Lazio non sia poi più così sicuro. Il capitano biancoceleste, infatti, sarebbe seriamente tentato dalla possibilità di andare a giocare in Saudi Pro League, campionato nel quale godrebbe di diversi estimatori.

Calciomercato, Immobile in Arabia Saudita: le ultime

Anche Ciro Immobile potrebbe finire a giocare in Arabia Saudita nella prossima stagione. Il capitano della Lazio, infatti, mentre in un primo momento aveva completamente bocciato la possibilità di trasferirsi in Saudi Pro League, avrebbe aperto -anche se in minima parte- alla possibilità di intraprendere questa nuova avventura in carriera.

Nel corso degli scorsi giorni il nome di Immobile è stato accostato a diversi club sauditi, come l’Al-Hilal dell’amico Milinkovic o l’Al-Ahli dei vari vari Roberto Firmino e Mendy, ma qualora l’attaccante della Lazio decidesse di accettare queste destinazioni non sarà tanto per il progetto tecnico, ma perché sarà stato accontento, ed anche profumatamente, a livello economico.

Anche Immobile in Arabia Saudita: parla Lotito

A questo punto la possibilità di vedere anche Immobile in Arabia Saudita potrebbe presto diventare realtà. Facendo chiarezza sul futuro del suo capitano in questo calciomercato in una recente uscita pubblica, però, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha detto che il club biancoceleste non ha alcuna intenzione di cedere l’attaccante, a meno che non sia lui stesso a chiedere di andare via. A fronte di questo, dunque, la palla passa nella mani dello stesso Immobile, che nei prossimi giorni deciderà cosa farne del suo futuro.