Fisico rovente: Elenoire Casalegno lascia tutti di stucco

Uno scatto in spiaggia e i followers sognano: Elenoire Casalegno è magnetica e si avvicina ad un traguardo importante.

Conduttrice, attrice, modella. C’è di tutto nella carriera di Elenoire Casalegno, bellezza unica e incantevole che in tv ha prestato il suo volto e la bravura a trasmissioni di grandissimo successo.

Fu l’esordio con Jammin a darle grande notorietà, e da quel fortunato format che compie a breve 30 anni, la sua carriera non ha conosciuto pause. Raimondo Vianello la volle al suo fianco alla conduzione di Pressing, la Gialappa’s la scelse per una puntata di Mai dire gol e poi ancora grandi opportunità ben sfruttate come Scherzi a Parte, tante serie tv e film con Neri Parenti.

Ci sono anche i reality show in una carriera di grande livello, trascinata di certo dalla freschezza e dalla simpatia della nativa di Savona trasferitasi giovanissima a Ravenna, ma soprattutto da una bellezza che lascia senza fiato. Gli ultimi scatti postati sui social, proprio da Ravenna, in riva al mare, testimoniano il fascino di una apprezzatissima donna dello spettacolo.

Elenoire Casalegno in bikini travolge la community

La musica è stata sempre una grandissima passione di Elenoire Casalegno, che in un recente post social cita i Nirvana e ribadisce quanto il suo animo rock sia sempre vivo. Ciò che colpisce però è lo scatto in arrivo da Singita Marina di Ravenna. I grandi occhiali da sole e le cuffiette sempre pronte a lanciare qualche pezzo fra schitarrate e batterie non possono rubare spazio ad un bikini che lascia a bocca aperta e ad un numero che avvicina la Casalegno ad un record di quelli che contano.

La conduttrice televisiva si avvicina a quota un milione di followers su Instagram, ed è un numero di tutto rispetto per una donna che ha dimostrato di saper spaziare dalle trasmissioni musicali al cinema con grande successo ed un seguito in costante crescita.

Ciò che colpisce sono però le sue forme. Costume minimal, braccia e addome allenatissimi, un décolleté da sogno che le regala circa 700 commenti, fra i quali spuntano anche quelli di personaggi molto famosi dello spettacolo. Del resto le immagini parlano da sole e testimoniano quanto la Casalegno, grazie a musica e tv, ma anche al suo innegabile fascino, sia una delle donne più amate dagli appassionati nel mondo social.