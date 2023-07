Milan: è fatta per il nuovo esterno, trattativa sbloccata

Si è finalmente sbloccata la trattativa per l’esterno al Milan in questo calciomercato. Il club rossonero in queste settimane ha fatto tanto affinché il giocatore potesse sbarcare a Milano e, finalmente, dopo tanti tentativi, l’impressione è che questa telenovela sia finalmente giunta al termine.

Decisiva la volontà anche del ragazzo a cambiare area dopo l’ultima stagione, dove sì è stato protagonista ma con qualche difficoltà. C’è ora da risolvere gli ultimi importanti dettagli burocratici, ma potrebbe sbilanciarci dicendo che è praticamente fatta per il nuovo esterno.

I prossimi giorni potranno essere quelli decisivi anche per l’approdo in città del giocatore, che una volta svolto il solito iter di visite mediche ed idoneità sportiva, potrà essere anche ufficializzato dal suo nuovo club.

Calciomercato Milan, si sblocca la trattativa: esterno ad un passo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che sicuramente è una delle squadra di Serie A più attive quest’estate, come confermano anche i quattro, quasi cinque, colpi messi a segno sino ad oggi.

L’impressione è che però il Milan non si famerò a questo, come dimostrato anche dal fatto che Furlani, insieme a Moncada ed a tutta l’area tecnica, sta lavorando con insistenza anche per relegare a Stefano Pioli un nuovo esterno di qualità, così da andare a rinforzare e completare, almeno in parte, il reparto offensivo della formazione rossonera. Tanti nomi sono stati seguiti nel corso di queste settimane, ma il principale obiettivo del Milan è sempre stato solo uno: Samuel Chukwueze del Villarreal. Il Submarino Amarillo ha sin dalle primissime battute fatto molto scudo, volendo evitare in ogni modo la cessione del nigeriano, ma nelle ultime ore la trattativa pare essersi sbloccata.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, qualora il Villarreal riuscisse a chiudere per l’arrivo di Ferran Torres in questo calciomercato, l’uscita di Chukwueze verso il Milan potrebbe essere notevolmente semplicità.

Intreccio Milan-Villarreal: Ferran Torre per Chukwueze, le ultime

Il Milan continua a puntare forte su Samuel Chukwueze, ma il Villarreal non pare abbia alcuna intenzione di schiodarsi dalla sua posizione, o almeno questo è quello che sembrava. Stando alle ultime notizie, infatti, il Submarillo Amarillo potrebbe leggermente allentare la presa per il nigeriano, dato che Quique Setién avrebbe aperto alla possibilità di lasciarlo partire solo nel momento in cui a sostituirlo dovrebbe essere Ferran Torres.

Il Milan spera dunque che il Villarreal possa al più presto chiudere per l’esterno spagnolo del Barcellona che, comunque, il club blaugrana valuta discretamente, ovvero 30 milioni di euro, gli stessi che alla fine il Submarino Amarillo chiede ai rossoneri per Chukwueze. Solo accontentando la richiesta economica degli spagnoli, dunque, il Milan potrebbe finalmente accogliere il nigeriano.

Il Milan aspetta Chukwueze e nel frattempo accelera per un altro

Nel mentre il Milan studia la soluzione migliore per arrivare a Samuel Chukwueze, per evitare di rimanere a mani vuote avrebbe accelerato in maniera importante per Wilfried Singo del Torino.

Stando alle ultime notizie, infatti, questa settimana potrebbe essere decisiva per l’arrivo dell’ivoriano in rossonero, per il quale l’accordo con i granata potrebbe essere raggiunto fra i 10 ed i 12 milioni di euro.