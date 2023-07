Calciomercato: arriva al posto di Kessie, la Juventus ha deciso

Ci sono delle novità riguardo il centrocampo della Juventus: il club ha deciso di puntare su un nuovo giocatore. Sfuma la pista Kessie?

Ecco le ultimissime notizie in merito al calciomercato della Juventus. Allegri ha le idee chiare ed ha chiesto a Giuntoli due rinforzi di spessore e qualità: oltre a Lukaku, il tecnico vuole un giocatore di grande affidabilità in mezzo al campo. Sfumato Milinkovic, che è andato in Arabia Saudita, ecco il nome del calciatore che potrebbero fare a caso dei bianconeri. Non si tratta di Kessie ma di un altro giocatore.

La decisione della Uefa di escludere dalla Conference League la Juventus ha cambiato gli scenari di mercato del club. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i bianconeri punteranno su una rosa ridotta avendo una sola partita a settimana e l’impegno extra legato solo ed esclusivamente alla Coppa Italia. Ecco perché non saranno fatti grossi investimenti in entrata, al massimo due giocatori di spessore per alzare l’asticella a centrocampo e in attacco. A sorpresa, Kessie non è più una priorità per la Juventus che ha costatato le difficoltà per arrivare al giocatore del Barcellona. Come rivelato da cm.com, nelle ultime ore sull’ivoriano s’è fiondato il Tottenham che è pronto a portare in Premier League l’ex Milan. Ecco perché, adesso, la Juventus vuole chiudere per un altro giocatore in mezzo al campo.

Calciomercato Juventus, sfuma Kessie: torna di moda un vecchio pallino di Allegri

Franck Kessie è finito nel mirino del Tottenham. Gli Spurs sono a lavoro per convincere il calciatore che può lasciare il Barcellona a fronte di un corrispettivo di 15-20 milioni di euro.

La Juventus era in attesa di una risposta da parte del calciatore che non è ancora arrivata, anche perché non è del tutto convinto della destinazione. Ecco perché, a sorpresa, il club ha deciso di guardare altrove per rinforzare la mediana. Potrebbe tornare in auge un vecchio pallino di Allegri: ovvero Thomas Partey dell’Arsenal che può andare alla Juventus in questo calciomercato estivo 2023.

Thomas Partey alla Juventus, arriva al posto di Kessie

Profilo di grande esperienza, il calciatore vanta un passato all’Atletico Madrid di Simeone. Nel 2020 s’è trasferito all’Arsenal dopo essere stato a lungo corteggiato sempre dalla Juventus che adesso ha la possibilità di prenderlo. E’ un vecchio pallino di Allegri che apprezza le sue doti in fase di copertura. Partey può essere quel tipo di giocatore capace di far fare il salto di qualità alla Juventus in mezzo al campo? Ai posteri l’ardua sentenza.