Calciomercato, nuovo difensore Inter: c’è la svolta

Sta entrando nel vivo il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri sono pronti a chiudere per altri due innesti. Uno di questo è un difensore.

C’è la svolta in casa Inter con Marotta pronto a chiudere per altri due colpi. Dopo Samardzic è previsto l’arrivo di Sommer e di un difensore centrale. Investimento importante da parte della società nerazzurra che è intenzionata a rinforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. Il club dopo Frattesi, Bisseck, Cuadrado e Thuram vuole ritoccare la rosa con altri calciatori, in attesa della ciliegina sulla torta rappresentata dall’arrivo di un bomber al posto di Lukaku.

Ci sono nuove indiscrezioni di mercato sull’Inter che è pronta a chiudere per l’arrivo di un nuovo difensore centrale, il calciatore dovrà prendere il posto di Skriniar.

Calciomercato Inter, colpo in difesa: le ultime notizie

Novità di calciomercato per l’Inter con Marotta che ha individuato un rinforzo di qualità in difesa. Dopo aver piazzato al Manchester United Onana, i nerazzurri sono pronti a sbloccare alcune operazioni in entrata.

Dopo Sommer e Samardzic, in via di definizione e in arrivo a titolo definitivo da Bayern Monaco e Udinese, il club è pronto a prendere un nuovo centrale difensivo che dovrà completare il reparto arretrato. E’ una richiesta di Simone Inzaghi che ha chiesto alla sua dirigenza questo acquisto. Ecco tutti i dettagli in merito a questo colpo con il calciatore italiano che è pronto a cambiare maglia e a vestire quella nerazzurra dell’Inter.

A sorpresa, è tutto pronto per il nuovo acquisto con la società pronta a chiudere con l’Atalanta per portare all’Inter Toloi. Nonostante i suoi 32 anni, il calciatore è uno di quelli graditi a Simone Inzaghi che ha chiesto a Marotta un rinforzo d’esperienza. E’ un profilo che convince e non poco il tecnico che è pronto a strappare all’Atalanta l’italo brasiliano che compirà 33 anni il prossimo 10 ottobre.

Calciomercato Toloi all’Inter, i dettagli

Dopo l’addio di Milan Skriniar e d’Ambrosio, l’Inter in difesa ha acquistato solo Bisseck. Il tedesco, classe 2000, è arrivato dall’Aarhus ed è una giovane promessa che dovrà crescere ancora prima di trovare spazio e continuità in nerazzurro. Ecco perché, in attesa dell’esplosione del calciatore, Inzaghi ha chiesto alla dirigenza di portare all’Inter Toloi che è quel rinforzo d’esperienza tanto desiderato dal tecnico.

Toloi all’Inter, l’affare può decollare negli ultimi giorni di mercato

Toloi all’Inter può rappresentare un colpo stile Acerbi. Anche nelle modalità. Infatti, come riportato da cm.com, la società ha fatto sapere agli agenti del calciatore di aspettare la fine del mercato. Il contratto del calciatore è in scadenza a giugno 2024 e senza un rinnovo l’Atalanta può prendere in considerazione l’idea di liberare il calciatore, anche contro la volontà di Gasperini.