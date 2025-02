Il PSG compra un altro portiere: Donnarumma se ne torna in Serie A

Un altro portiere al Paris Saint-Germain e Gigio Donnarumma in Serie A, stando a ciò che svelano dall’estero.

Perché le volontà del club parigino, che in poco tempo ha chiuso per due portieri, oltre a quello comprato già in estate per 40 milioni di euro, spinge inevitabilmente Donnarumma a cercarsi una squadra.

Le volontà del PSG, dal canto proprio, sono quelle di non perdere Gigio a costo zero, così come è già accaduto precedentemente per Kylian Mbappè, finito al Real Madrid senza cessione diretta dal club transalpino. A zero, considerando la situazione contrattuale, il PSG rischia di perdere anche Donnarumma.

Un altro colpo in porta del PSG: è finita con Donnarumma

Il fatto che il PSG stia chiudendo per un altro portiere, nel nome di Renato Bellucci Marin, che arriverà al club a fine stagione considerando l’accordo non rinnovato con il suo club d’appartenenza, ecco che spinge la società parigina ad un nuovo progetto tecnico tra i pali.

Perché Donnarumma, a quel punto e senza rinnovo, saluterebbe la Torre Eiffel. Un saluto, quello a Parigi, che potrebbe vedere il ritorno in Serie A stando alle condizioni del suo contratto, che permettono a chi lo prenderà in Italia, di piazzare il colpo con lo sconto.

Infatti, Donnarumma non rinnoverà con il PSG, nonostante le sue dichiarazioni su quanto stia bene a Parigi. Diversi club, anche tra i top al mondo, stanno pensando al colpo Donnarumma. E Gigio, inevitabilmente, pensa al ritorno in Serie A dove giocherebbe, anche se lontano dal suo ex Milan, in uno dei primissimi club di punta del nostro campionato.

Le cifre del ritorno in Serie A di Donnarumma

Non andrà oltre i 40 milioni di euro il PSG per la sua cessione, dovendo probabilmente pure calare le richieste, considerando la scadenza del suo contratto fissata al 30 giugno 2026 qualora non si dovesse concretizzare il rinnovo che, al momento, è oltre ogni “stand-by” possibile. A riportare la notizia è Le Parisien, dalla Francia.

Ultime su Donnarumma: la possibile destinazione in Italia

In Serie A, tornerebbe soltanto per due destinazioni: quella a Milano e quella al Napoli. I motivi sono diversi, ma tutti per i “legami” che riguardano Gigio. Perché Donnarumma tornerebbe a vivere a Milano, quella che è la sua seconda casa, ma questa volta sponda Inter. Mentre al Napoli, si riavvicinerebbe alla sua Castellammare di Stabia. Soltanto per queste due destinazioni, Donnarumma sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio.