Niente Milan e Roma: ritorno a sorpresa per Allegri

Si tratta di una estate che vedrà un autentico valzer di allenatori in Serie A ed in tal senso attenzione alla posizione di Massimiliano Allegri. Il toscano a sorpresa può rendersi protagonista di un ritorno che avrebbe del clamoroso.

Il toscano rappresenta uno dei tecnici, per distacco, più vincenti della sua generazione in senso assoluto. Ha dimostrato di avere una straordinaria capacità di adattarsi alle varie situazioni che si possono verificare ed in tal senso si tratta di una dote fuori dal comune. Così come la sua abilità nel leggere tra le pieghe di una partita e di coglierne i potenziali sviluppi. In tal senso, però, nonostante quanto detto fino a questo momento, è allo stesso tempo uno dei più criticati in senso assoluto.

In molti hanno spesso puntato il dito sul gioco espresso dalle sue squadre, attente soprattutto a non scoprirsi ed a non concedere spazio agli avversari in fase di difesa. Proprio da qui nasceva la contrapposizione tra lui e profili come Maurizio Sarri, maggiormente attenti alla fase offensiva ed all’espressione di gioco delle sue squadre. Per Massimiliano Allegri adesso arriva una svolta non di poco conto, dal momento che può andare di scena un ritorno che avrebbe del clamoroso per lui. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, augurando a tutti una buona lettura.

Allegri pronto a tornare: colpo di scena nel suo futuro

SI è parlato dell’ex Cagliari e Milan, tra le altre, soprattutto per Milan e Roma, dal momento che entrambe queste compagini sono alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare il proprio progetto. In tal senso, attenzione alle notizie che arrivano da LaLazio.com. A quanto pare, infatti, per Massimiliano Allegri si potrebbe profilare seriamente un ritorno alla Juventus, dal momento che Igor Tudor sembra essersi giocato la possibilità di restare sulla panchina dei bianconeri con i recenti risultati.

La strada per la Champions League, in tal senso, si è fatta in salita ed il nome di Allegri potrebbe essere quello giusto, dal momento che conosce l’ambiente e sa come accendere i suoi ex tifosi. A rendere a dir poco complicato, però, il suo ritorno alla Juventus il fatto che il suo addio al club è stato a dir poco burrascoso, con i rapporti tra le parti che, di fatto, non esistono più. In ogni caso, però, i colpi di scena sono all’ordine del giorno.

Nei giorni scorsi il toscano è stato beccato in compagnia di Giorgio Chiellini e chissà che tra i due non si sia parlato anche della possibilità di rivedere Allegri sulla panchina della Juventus. Si attendono sviluppi.