Calciomercato, arriva l’ex PSG: il sostituto di Castellanos

Nuova svolta in attacco per arrivare all’ex attaccante del Paris Saint-Germain. Ecco la mossa vincente per sostituire l’argentino Castellanos

Una voglia immensa per rivoluzionare l’attacco della Lazio. Castellanos potrebbe lasciare il club biancoceleste: ecco il sostituto dalla Francia. Spunta un nuovo intreccio per l’ex attaccante del Paris Saint-Germain.

Nuova svolta decisiva in Serie A per arrivare al sostituto di Castellanos. La Lazio vorrebbe centrare il quarto posto, ma in caso contrario la squadra biancoceleste sarà protagonista in Europa League. Conosciamo tutti i dettagli per lo sbarco in Serie A: l’ex PSG non vede l’ora di sbarcare nella Capitale per iniziare una nuova avventura in Italia. Novità interessanti per ambire a grandi risultati: ecco la nuova soluzione immediata per puntare subito in alto. Svolta da urlo per conoscere subito la mossa vincente per il futuro: ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici.

Calciomercato, svolta in attacco: arriva l’attaccante francese

Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici. Una nuova mossa a sorpresa per sostituire al meglio l’argentino della Lazio: ecco l’intuizione del ds.

Come svelato dal portale, Transferfeed, la Lazio ha messo nel mirino l’attaccante francese, Arnaud Kalimuendo, per sostituire l’argentino Castellanos pronto a volare in Premier League. La valutazione del centravanti del Rennes ha una valutazione sui 20 milioni di euro: ormai è diventato un obiettivo concreto in vista della prossima stagione per rivoluzionare l’attacco biancoceleste.

Il club biancoceleste è pronto a rivoluzionare la rosa a disposizione di Marco Baroni, pronto a continuare la sua avventura con la Lazio. Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente De Laurentiis ha messo nel mirino anche il tecnico dei biancocelesti in caso di addio di Antonio Conte.

Tutto può cambiare nei prossimi mesi in casa Lazio per puntare sul giovane attaccante Kalimuendo. Un nuovo trasferimento decisivo per chiudere subito la trattativa dalla Ligue1: ormai ci siamo per conoscere così le prossime mosse per il futuro. Novità interessanti per chiudere subito la trattativa per sostituire al meglio Castellanos: classe 2002, non vede l’ora di conoscere da vicino la realtà del campionato italiano.

La Lazio vorrebbe così puntare sempre più in alto: ecco la nuova soluzione immediata in vista del futuro. Castellanos ha già pronte le valigie per volare in Premier League in vista della prossima stagione. Un colpo di scena già annunciato nei giorni scorsi. Staremo a vedere.