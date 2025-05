Milan, arriva un big dalla Francia: Liverpool anticipato

Una voglia immensa per arrivare subito fino in fondo. Ormai è arrivato il tempo per svoltare definitivamente: spunta l’intreccio dalla Francia per la firma di un big

La Serie A è tornato ad essere un campionato competitivo dopo tante stagioni di disastro collettivo. Spunta un nuovo intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici: ecco la mossa a sorpresa dalla Francia, può firmare subito con una big italiana.

Saranno giorni intensi per il fronte calciomercato anche in Serie A. Il campionato italiano è tornato ad attirare tanto interesse con un testa a testa entusiasmante tra Napoli ed Inter. Soltanto nella serata di venerdì si conoscerà chi vincerà il campionato italiano: spunta un nuovo trasferimento da parte di un big che si è messo in mostra in Ligue1. Conosciamo tutti i dettagli dopo l’annuncio dell’esperto di calciomercato: i tifosi sognano subito in grande.

Calciomercato, svolta in Serie A: la mossa vincente dalla Ligue1

Novità interessanti per conoscere subito la sua prossima destinazione. Ecco il momento decisivo per chiudere subito l’affare in Serie A: la mossa vincente per il futuro.

Come svelato dal giornalista, Santi Aouna, su X anche il Milan è sulle tracce del talentuoso giocatore del Lione Rayan Cherki. Il club rossonero è pronto a rivoluzionare la rosa del futuro: l’arrivo del ds Igli Tare è imminente per programmare subito la prossima stagione. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali per il centrocampista offensivo del top club francese.

Sulle tracce di Cherki c’è anche il Liverpool che vorrebbe puntellare la rosa del futuro dei Reds. Ecco la nuova decisione in Serie A visto che anche l’Atalanta ha chiesto informazioni per il talentuoso giocatore francese.

Nei prossimi giorni si conoscerà la sua prossima squadra: il suo tempo con il Lione è ormai terminato. Il talento francese è pronto a firmare anche in Serie A per sposare un nuovo progetto interessante. Ecco la mossa a sorpresa per chiudere subito l’affare di Cherki. La decisione definitiva arriverà soltanto al termine della stagione: il francese ha collezionato ben 12 gol e 20 assist vincenti ai propri compagni nell’ultima stagione in Ligue1.

Novità interessanti in ottica futura per rivoluzionare così la rosa del Milan: l’obiettivo resta la qualificazione in Conference League per essere almeno protagonista in Europa mirando allo Scudetto. L’arrivo di Tare sembra ormai imminente per svoltare definitivamente dopo l’ultima stagione.