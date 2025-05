Serie A, Gasperini in panchina: primo rinforzo dall’Olanda

Nel futuro di Gian Piero Gasperini arriva una svolta significativa, dal momento che la firma si avvicina ed il primo rinforzo può arrivare direttamente dall’Olanda. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Siamo al cospetto di un allenatore che, ogni qualvolta gli è stata data la possibilità, ha sempre cambiato in maniera radicale il destino delle squadre che gli sono state affidate. Lo ha fatto prima al Genoa, portandolo prima ad ottenere la promozione in Serie A e poi a diventare a tutti gli effetti una realtà consolidata della nostra massima serie. E poi all’Atalanta. Presa come una squadra che doveva salvarsi, è diventata un colosso in Italia ma anche in ambito internazionale. Come certificato dalla conquista dell’Europa League lo scorso anno contro il Bayer Leverkusen.

Nelle scorse settimane ha annunciato che non avrebbe più rinnovato il suo contratto con l’Atalanta, dal momento che aveva voglia di misurarsi con una nuova esperienza. Anche per trovare nuovi stimoli. In tal senso, adesso arriva un colpo di scena non di poco conto dal momento che può firmare ed in tal senso sarebbe anche stato deciso il primo colpo da consegnare nelle sue mani. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista. Attenzione, dunque, al nome di Gian Piero Gasperini.

Gasperini pronto a firmare: deciso il primo colpo per lui

A fare il punto sul tecnico degli orobici è Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di Sportitalia. A quanto pare, infatti, l’Atalanta sta provando seriamente a convincere Gian Piero Gasperini, in maniera inattesa dopo le sue parole, a restare. E per farlo ha pronto un importante rinnovo contrattuale. In tal senso, stando alle ultime tra i paletti posti dall’allenatore non ci sarebbe la permanenza di Ederson e Lookman, a patto ovviamente di avere a disposizione una squadra forte e soprattutto competitiva. Ed attenzione ai primi nomi.

A quanto pare, infatti, l’Atalanta ha messo nel mirino un rinforzo che è da tempo anche nel mirino del Napoli, vale a dire Paixao. Attualmente in forza al Feyenoord, si tratta di un calciatore che ha un potenziale enorme e che in stagione ha segnato 18 gol tra tutte le competizioni e fornito 19 assist da ala sinistra. Si tratterebbe di un innesto di alto profilo, ma non sarebbe l’unico nome fatto da Gasperini.

Il sogno dell’Atalanta è Rayan Cherki, in uscita dal Lione, e si sta facendo più di un tentativo per Frendrup del Genoa, centrocampista che ha un rendimento di alto profilo. Insomma, sta nascendo l’Atalanta del futuro.