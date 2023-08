Calciomercato, colpo di scena per Zaniolo: chiusura immediata

Nicolò Zaniolo è pronto a cambiare nuovamente squadra: ci siamo, c’è l’offerta ufficiale. Il colpo di scena incredibile

Nelle prossime ore Nicolò Zaniolo sarebbe sul punto di cambiare maglia. Dirà subito addio al Galatasaray con l’offerta ufficiale proveniente dal top club d’Europa: una svolta incredibile avvenuta in queste ultime ore frenetiche di calciomercato.

Una decisione da prendere con le pinze per scegliere il progetto più interessante in vista della prossima stagione. Ormai è pronto a lasciare già il Galatasaray dopo l’esperienza in Turchia: le sirene sono arrivate anche dalla Serie A con i top club d’Italia vogliosi di riportarlo a casa. Un momento delicato della sua carriera: ogni scelta è fondamentale per il prosieguo della sua carriera.

Il talento c’è sempre stato, ma ha avuto diverse difficoltà dentro e fuori dal campo con la sua vita sentimentale che l’ha influenzato sotto certi aspetti. Ora è più tranquillo: Zaniolo non vuole perdere ulteriore tempo per accettare subito un progetto da urlo per scendere in campo calcando palcoscenici sempre più importanti.

Calciomercato, ecco la nuova squadra di Zaniolo

Nelle ultime stagioni il talentuoso giocatore italiano, classe 1999, ha dovuto fare i conti con diversi infortuni al ginocchio che non gli hanno permesso di mettere in mostra tutte le sue qualità. Il futuro è dalla sua parte dopo essersi ripreso totalmente dai vari forfait rimediati in passato.

Come svealto dall’emittente Sky Sport, Nicolò Zaniolo sarebbe sul punto di lasciare nelle prossime ore il Galatasaray. Dopo l’addio alla Roma avvenuto nello scorso gennaio, il talento italiano ha trascorso mesi interessanti in Turchia riprendendosi dal punto di vista fisica e conquistando nuovamente la chiamata del Ct in Nazionale da parte di Mancini.

Ora c’è il forte interessamento in Premier dell’Aston Villa con il ds Monchi che lo conosce molto bene: offerta ufficiale al club turco sulla base di un prestito da 3 milioni di euro più un’opzione di acquisto da 20 milioni. Zaniolo non vede l’ora di sbarcare in Premier League dimostrando tutto il suo valore in uno dei campionati più interessanti al mondo.

Ormai ci siamo con il trasferimento che avverrà già nei prossimi giorni con un colpo di scena incredibile per quanto riguarda il futuro dell’esterno offensivo italiano. Mancini l’ha premiato con la nuova convocazione a giugno, ma ora c’è bisogno di collezionare una continuità sempre via via maggiore.