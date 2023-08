Calciomercato Serie A, il top sbarca subito in Italia: affare fatto

Novità importanti per il futuro del top player: colpo decisivo in Serie A, chiusura immediato dopo la cessione dell’ultim’ora

C’è chi va e chi viene. Il calciomercato estivo sta regalando colpi a sorpresa con affari dell’ultim’ora. Saranno due settimane tutte da vivere anche in Serie A con le big che si sono attivate per mettere a segno innesti di qualità assoluta.

Dopo un luglio trascorso in sordina, le big della Serie A ora sono protagoniste di numerose trattative di calciomercato. Tanti i nomi sul taccuino dei direttori sportivi, che rappresentano le migliori società d’Italia. Ora l’affare è concluso con un intreccio suggestivo dopo l’imminente cessione: è in arrivato il centrocampo top player che si è laureato anche Campione del mondo con l’Argentina al fianco di Messi e compagni.

Calciomercato Serie A, ormai ci siamo: affare concluso

Un altro affare nella Capitale dopo gli arrivi di Kamada, Pellegrini e Rovella: per questi due giocatori di proprietà della Juventus c’è l’accordo totale con la Lazio, ma l’ufficialità non è ancora arrivata. Sia Lazio che Roma vogliono tornare ad essere in lotta per lo Scudetto che manca ormai da troppi anni nella Capitale. Le romane vogliono allestire rose super competitive per affrontare al meglio gli impegni europei.

Come svelato dal portale Relevo, Leandro Paredes non ha accettato le varie offerte provenienti dalla Turchia. La priorità del centrocampista argentino è quella di tornare in Italia per firmare con la Roma. Con l’imminente addio di Matic, la società giallorossa potrebbe così il colpo per Mourinho sulla base di un accontro totale con lo stesso Paredes per un contratto di 2 anni più l’opzione del terzo. Il trasferimento potrebbe così avvenire a titolo definitivo dopo il prestito della passata stagione alla Juventus.

In maglia bianconera l’argentino non ha dato il meglio di sè deludendo tutto l’ambiente torinese. Ora la sua voglia è quella di tornare a splendere di luce proprio dopo una stagione da dimenticare. Non vede l’ora di tornare a giocare in Serie A con un progetto avvincente come quello della Roma, dove giocherà al fianco del suo connazionale ed amico Paulo Dybala, al momento ai box per infortunio.

Un rinforzo utile per l’allenatore portoghese dopo la cessione immediata di Matic, che saluterà ufficialmente i giallorossi già a partire dalle prossime ore. Paredes vuole soltanto giocare con la Roma.