Calciomercato Juventus, colpo decisivo: l’annuncio ufficiale

Pochi minuti fa è arrivato il doppio annuncio ufficiale per il colpo totale: ecco la verità venuta a galla, il colpo di scena

Ore movimentate in casa Juventus dopo l’immediata doppia cessione alla Lazio di Pellegrini e Rovella. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile colpo Locatelli con l’annuncio ufficiale da parte del neo-ds Cristiano Giuntoli. Un affare totale con il colpo di scena decisivo pochi minuti fa: ecco cosa farà nella prossima stagione.

Saranno giorni infuocati in casa Juventus per allestire una rosa sempre più competitiva. Il club bianconero è molto attivo in queste ore per alcune cessioni importanti per poi pensare a nuovi colpi in entrata.

Locatelli è uno dei migliori giocatori italiani in circolazine, ma negli ultimi mesi non è stato nemmeno convocato in Nazionale dal Ct Roberto Mancini che ha fatto altre scelte a centrocampo. Ora il suo obiettivo è quello di riconquistare la maglia azzurra impegnandosi duramente fin dai primi mesi della prossima stagione. L’entusiasmo è di nuovo a mille, ma pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale che ha delineato definitivamente il suo futuro.

Calciomercato Juventus, chiusura totale per Locatelli: ecco la verità di Giuntoli

Manuel Locatelli ha attraversato un momento delicato nella passata stagione con la maglia della Juventus. Il centrocampista classe 1998 è apparso meno brillante rispetto all’exploit avuto nel 2021. Ora ha tanta voglia di dimostrare tutto il suo reale valore in vista della prossima stagione sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri.

Come riportato da Reşat Can Özbudak di Sports Digitale, c’è stato il doppio annuncio ufficiale da parte del neo-ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, e dell’agente del centrocampista Locatelli, Stefano Castelnovo, che hanno smentito categoricamente l’interessamento del Fenerbahce rivelando: “Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dal Fenerbahçe per Locatelli, niente da fare”. E poi ancora: “La notizia non è vera”.

Lo stesso Locatelli è voglioso di restare a Torino per dimostrare tutto il suo talento. La Juventus l’ha acquistato dal Sassuolo nel 2021 e in due stagioni ha collezionato 92 presenze in totale in maglia bianconera. Nella passata stagione ha avuto un calo a livello prestativo non riuscendo più ad essere dominante con qualità nella zona centrale di campo.

Ora toccherà anche ad Allegri il compito più arduo per recuperarlo completamente per fidarsi nuovamente di lui. La sua qualità non si discute, ma bisognerà fare soprattutto un lavoro mentale.