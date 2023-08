Atalanta: De Ketelaere ha risposto, la reazione dei tifosi

Il calciomercato dell’Atalanta dipende molto dalla risposta del giovane talento belga del Milan Charles De Ketelaere per cui è stato trovato un accordo totale tra i club.

Ultima parola che spetta al giocatore che da giorni si è preso tempo per riflettere dopo la decisione da parte delle due società di arrivare ad un accordo totale per il suo trasferimento di pochi km da Milano.

La società rossonera però non ha voluto più puntare sul giocatore e ha voluto approfittare della grande occasione che si è venuta a creare per il calciatore che ha deluso per cui è arrivata un’offerta veramente importante dalla famiglia Percassi.

Calciomercato Milan: De Ketelaere all’Atalanta

Accordo totale ormai raggiunto da giorni tra Milan e Atalanta per il trasferimento di De Ketelaere. Il giovane talento belga che è arrivato per 35 milioni di euro dal Club Brugge ha deluso totalmente in un anno intero senza nemmeno mai andare a segno con la maglia dei rossoneri. Intanto, ora c’è stato un accordo tra Atalanta e Milan per il giocatore su un prestito con diritto di riscatto e bonus per un totale di circa 30 milioni di euro.

Cifre importantissime per il club rossonero che non si è sentito di rifiutare visto quanto accaduto quest’anno a De Ketelaere che non ha per niente sorpreso. Pioli stesso con la società ha concordato di lasciar partire il giocatore con il Milan che ha puntato su altri profili. Per questo motivo ora bisognerà capire come si risolverà questa vicenda in vista delle prossime ore visto che l’Atalanta aspetta la risposta.

Per la chiusura definitiva e ufficiale dell’affare bisogna soltanto aspettare l’ultima parola che arriverà da De Ketelaere per trasferirsi all’Atalanta o restare ancora al Milan anche se considerato fuori dal progetto. Ora calde per completare l’operazione con il club bergamasco che attende.

Milan, De Ketelaere Atalanta: oggi la risposta

Secondo le ultime notizie riportate da fonti attendibili come anche Sky, è attesa per oggi la risposta di Charles De Ketelaere all’Atalanta riguardo la decisione di un trasferimento a Bergamo.

Manca infatti soltanto l’ok definitivo del talento belga per rendere ufficiale l’operazione con il Milan che non vede l’ora di fare ancora cassa con un’altra uscita pesante. De Ketelaere più propenso al sì.

Rispsota di De Ketelaere: reazioni tifosi Atalanta e Milan

La risposta di De Ketelaere può scatenare la reazione dei tifosi sia di Atalanta che Milan. I bergamaschi sperano nella chiusura dell’affare e spingono per far arrivare il giocatore a firmare con loro, allo stesso tempo, sempre sui social, ci sono i tifosi rossoneri che chiedono al giocatore di andare via, così che la società possa investire su nuovi talenti.