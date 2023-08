Roma: accordo a sorpresa, attaccante in prestito dalla Fiorentina

La Roma è pronta ad acquistare un nuovo attaccante in vista della nuova stagione che sta per iniziare e ora arriva la notizia del prestito del giocatore pronto a firmare, decisa la formula.

Il giocatore potrebbe approdare in giallorosso già nelle prossime ore, perché la società viola ha deciso di puntare su altri obiettivi e per questo motivo, infatti, ha deciso di mettere sul mercato in uscita i suoi due attaccanti.

Ne vuole quindi approfittare la Roma proprio ora per regalare a José Mourinho il bomber richiesto per il prossimo anno visto che ha perso per infortunio Tammy Abraham alla fine della stagione conclusa nei mesi scorsi.

Calciomercato Roma: colpo in attacco dalla Fiorentina

La Roma vuole rinforzare il proprio attacco e guarda in Serie A, dove dalla Fiorentina può arrivare il nuovo acquisto per José Mourinho. Perché il tecnico portoghese ha voglia di avere a disposizione il prima possibile un nuovo attaccante. Ci sono Cabral e Jovic in uscita dalla squadra viola, perché la società di Commisso è ad un passo dall’ufficialità di due nuovi attaccanti come Nzola e Beltran.

L’arrivo di questi due giocatori costringe la Fiorentina a cedere Arthur Cabral e Luka Jovic con la Roma che ora può davvero approfittarne e chiudere con il giocatore che accetterebbe di corsa di giocare con il club capitolino, mettendosi in mostra in Europa League sotto la cura di Mourinho per rilanciarsi.

Arrivano ora gli ultimi aggiornamenti su quello che sarà il futuro di Cabral e di Jovic con la Roma che c’è di mezzo.

Roma: Luka Jovic in prestito, ok del Real Madrid

Luka Jovic alla Roma, è questa l’ultima suggestione lanciata dal Corriere dello Sport. L’attaccante è in uscita dalla Fiorentina per i nuovi arrivi e ora il Real Madrid apre al prestito di Jovic alla Roma che metterebbe tutti d’accordo.

Un’operazione che economicamente è davvero fattibile. Mentre Jovic può firmare con la Roma c’è Cabral ad un passo dal Benfica. La Fiorentina sembra che riuscirà a piazzare entrambi i giocatori.

Attaccante Roma: le alternative a Jovic per Mourinho

Oltre al nome di Luka Jovic però la Roma valuta anche altri profili che potrebbero fare comodo alla società giallorossa. Infatti, ci sono diverse occasioni in giro per il mondo che possono essere scelte dal ds Tiago Pinto per rinforzare la rosa in attacco. Mourinho può ritrovarsi in rosa anche giocatori come Duvan Zapata o Luis Muriel, entrambi proposti e in uscita dall’Atalanta.

Fino ad arrivare alle occasioni che arrivano dall’estero. Perché se non dovesse chiudersi il prestito di Jovic alla Roma ci sarebbero nomi internazionali come Batshuayi, che è stato proposto ma non interessa al momento alla Roma. C’è poi Taremi, ma costa troppo, così come En Nesyri.