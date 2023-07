Calciomercato Serie A, Demiral lascia l’Atalanta: colpo della big

Un vero e proprio marcatore: Merih Demiral è pronto a lasciare l’Atalanta per vivere una nuova esperienza da urlo, ecco dove

Pochi minuti fa è stata diffusa la notizia per quanto riguarda la possibile cessione del centrale turco, Demiral, che ha vissuto stagioni da protagonista sotto la gestione Gasperini.

Un’idea entusiasmante venuta a galla proprio nelle ultime ore con la proposta interessante della big di Serie A. Nelle prossime ore potrebbe arrivare già la chiusura decisiva per provare così a rinforzare una delle migliori squadra d’Italia. La volontà è quella di chiudere in tempi brevi l’affare per bruciare la concorrenza rinforzando il reparto arretrato con il profilo del difensore turco, protagonista già in passato con la maglia della Juventus.

Calciomercato Serie A, assalto deciso su Demiral: accordo con la big d’Italia

Ore frenetiche anche in Serie A con tanti colpi messi a segno dai top club italiani. Merih Demiral è pronto a fare le valigie per dire addio all’Atalanta: un’occasione d’oro da non sprecare minimamente in ottica futura.

Come svelato dall’emittente televisiva, Sportitalia, il difensore turco dell’Atalanta Merih Demiral dirà addio in questa sessione di calciomercato al club bergamasco. In passato ha vestito le maglie di Sassuolo e Juventus per poi imporsi con la maglia nerazzurra sotto la gestione di Gian Piero Gasperini.

Tra i due non è avvenuta nessun litigio, ma ora potrebbe vestire la casacca nerazzurra dell’Inter, che l’ha individuato come post Milan Skriniar, passato al PSG. Il centrale turco, classe 1998, può vantare già una certa esperienza a livello internazionale e sarebbe il profilo ideale per la difesa a tre di Simone Inzaghi. Un acquisto di spessore per accontentare subito l’allenatore nerazzurro, che ha perso Skriniar e D’Ambrosio, entrambi a parametro zero. L’Inter è sempre molto attiva sul fronte acquisti per puntellare la rosa a disposizione di Inzaghi, già proiettato alla prossima stagione dopo diversi giorni di vacanza.

La stagione è stata costellata da numerose delusioni, ma in Champions League il percorso è stato ottimale provando a trionfare in finale contro la corazzata del Manchester City. Con un po’ di precisione in più sotto porta, i nerazzurri avrebbero potuto anche gioire alzando al cielo la Coppa dalle ‘grandi orecchie’. Le prossime ore l’affare potrebbe già chiudersi per accontentare le parte coinvolte nell’operazione. Ormai ci siamo: Demiral vuole lasciare l’Atalanta per vivere una nuova avventura.