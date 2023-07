Colpaccio Roma, ci siamo: Mourinho brucia il Milan al fotofinish

La Roma pronta a scippare al Milan un altro obiettivo. Il mercato giallorosso entra nel vivo anche con i colpi in entrata di alto livello.

In questo inizio di sessione di calciomercato si parla spesso di duelli. Alcuni top club italiani si sono sfidati, o lo stanno ancora facendo, riguardo a diversi obiettivi comuni che sono al centro delle cronache e delle trattative.

Ad esempio Milan e Roma hanno spesso messo gli occhi sugli stessi possibili rinforzi. Basti pensare al duello per Evan Ndicka, difensore svincolatosi dall’Eintracht Francoforte che alla fine ha scelto di sbarcare in giallorosso, nonostante la telefonata di Stefano Pioli per provare a spingerlo verso Milanello.

Ora la storia si può ripetere. Un altro calciatore, sempre in scadenza di contratto dalla Bundesliga, è al centro di un confronto tra rossoneri e giallorossi. Se inizialmente sembrava fosse stato bloccato dal Milan, ora la situazione è decisamente diversa. E la Roma può provare un altro clamoroso scippo.

Kamada, inserimento della Roma: il Milan lo ha messo in stand-by

Il giocatore in questione è il giapponese Daichi Kamada. Trequartista o mezzala che vedrà nelle prossime ore scadere il proprio contratto con l’Eintracht Francoforte. Il calciatore classe ’96 sembrava veramente ad un passo dalla firma e dalle visite mediche con il Milan.

Paolo Maldini aveva praticamente concluso per il suo approdo in rossonero, come sostituto del partente Brahim Diaz. Ma l’esonero dal ruolo di direttore dell’area tecnica, voluto dalla proprietà RedBird, ha scombinato i piani. Il colpo Kamada è rimasto in stand-by per tutto il mese di giugno e ora spunta la concorrenza romanista.

Kamada è finito dunque nel mirino della Roma, che è a caccia di un centrocampista con doti tecniche ed offensive. Il giapponese potrebbe rappresentare la prima scelta, qualora l’obiettivo Frattesi dovesse risultare imprendibile. Inserimento della squadra di Mourinho sull’ex Eintracht, pronto a dare anche un’impennata a livello di marketing alla società giallorossa che sicuramente ne guadagnerebbe in tifosi e visibilità nell’estremo Oriente. Kamada infatti è una delle stelle della Nazionale giapponese e uno dei calciatori nipponici più interessanti in circolazione.

Ancora però è tutto da decidere. Non è da escludere un ritorno di fiamma del Milan, che aveva già un’intesa di massima per Kamada ma aveva lasciato tutto in stand-by in attesa di capire la sua situazione relativa agli acquisti extracomunitari. La Roma però fa sul serio ed è pronta a fare una contro-offerta per convincere il 27enne giapponese e strapparlo così dal controllo dei rossoneri, “colpevoli” di un’attesa che a un certo punto può anche far perdere la pazienza e far saltare un affare che sembrava definito in ogni piccolo dettaglio.