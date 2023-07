Svolta nel futuro del club: svelato il nome del nuovo proprietario

Nonostante le trattative per la cessione del club continuino nella massima riservatezza, complici esperienze passate, nelle ultime ore è però uscito fuori il nome del nuovo proprietario della società, che proprio in queste ore è al lavoro per definire gli ultimi dettagli per questo fantomatico passaggio di consegne con l’ex presidente.

Il futuro societario del club è dunque ad un passo dall’essere definito, anche perché per essere uscito fuori il nome di questo imprenditore un motivo dietro ci sarà, visto che sino ad oggi non si sapeva niente e di nessuno.

La piazza attende vogliosa novità in merito a queste trattative, anche perché qualora dovesse saltare, ancora, la cessione del club, i presupposti per il futuro di questo sia per la stagione che verrà, ma in generale per gli anni a venire, sono tutt’altro che positivi.

Svelato il nome del prossimo proprietario: le ultime

Passano i giorni e si intensificano sempre di più le voci relative a quello che potrebbe essere il futuro societario del club. Già al centro di vicissitudini con la giustizia sportiva, che ha sancito la sua esclusione -momentanea- dal prossimo campionato, la società vorrebbe evitare di mandare all’aria queste trattative che potrebbero rappresentare una svolta importante per quello che ne sarà della squadra sia in campo ma, soprattutto a questo punto, fuori.

Le parti in causa, nel corso di queste settimane, hanno sempre voluto evitare di esternare le novità in merito alle trattative per la cessione del club, ma in qualche modo qualcosa, ed anche di una discreta importanza, è riuscita ad uscire fuori nel corso proprio delle ultime ore. Stando alle ultime notizie, infatti, sarebbe stato svelato il nome del possibile nuovo proprietario del club, che nel corso degli ultimi anni ha provato ad acquistare diversi club italiani fallendo la maggior parte delle volte. Questa potrebbero però, e finalmente, essere quella decisiva e definitiva, visto le ottime impressioni che ci sono in merito.

La Gazzetta dello Sport ha dunque azzardato un profilo che potrebbe prendere le redini della Reggina a partire da quest’estate. L’identikit fatto dalla rosea risponde al nome di Francesco Agnello.

Agnello possibile nuovo proprietario della Reggina: la rosea azzarda

La Gazzetta dello Sport parla di Francesco Agnello come il possibile nuovo proprietario della Reggina, uno fra i tanti che in questi mesi hanno mostrato interesse nei confronti del club calabrese.

Campano, l’imprenditore italiano ha già in passato provato ad acquistare Salernitana e Trapani. Agnello, comunque, potrebbe essere un solido presidente nelle cui mani poter passare, visto che il campano possiede un’azienda attiva nella distribuzione di bibite, nello specifico quelle minerali.

Cessione Reggina: le trattative continuano in massima riservatezza

Il nome di Francesco Agnello potrebbe “destabilizzare” leggermente l’equilibrio nelle trattative fra la Reggina ed i suoi possibili, nuovi, acquirenti, ma in realtà la situazione è un’altra. Come confermato anche dallo stesso club tramite un proprio comunicato ufficiale, le trattative per la cessione del club stanno continuando nella massima riservatezza. La verità in merito a questo, dunque, la si conoscerà solo al momento del tanto atteso accordo che, fra le altre cose, potrebbe salvare la Reggina dalla Serie C.